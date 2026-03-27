Cristina Kirchner celebró el fallo judicial que beneficia a la Argentina por la expropiación de YPF

La ex presidenta Cristina Kirchner reivindicó la estatización de la petrolera YPF realizada durante su gestión, luego de que la Justicia de Estados Unidos emitiera un fallo favorable para la Argentina, dejando sin efecto la condena que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.

A través de sus redes sociales, la exmandataria analizó los alcances de la resolución que revierte la sentencia de primera instancia dictada previamente por la jueza Loretta Preska.

Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.



Como... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

Defensa de la soberanía y argumentos legales

En su descargo, la exjefa de Estado agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP por su desempeño en la defensa del Estado nacional ante los tribunales de Nueva York.

Según expresó Cristina Kirchner, los argumentos presentados en el litigio reafirmaron la primacía de la Constitución Nacional por sobre las disposiciones estatutarias de la empresa.

Al respecto, la exmandataria enfatizó que la expropiación concretada en el año 2012 se realizó "conforme a derecho" y en pleno ejercicio de la soberanía estatal. Para la dirigente, el resultado judicial valida la estrategia de defensa argentina frente a las demandas internacionales.

El recorrido judicial en Estados Unidos

La resolución fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que también consideró que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización.

Esta decisión llega tras el revés sufrido en 2023, cuando el fallo de primera instancia había determinado una indemnización multimillonaria en favor de los demandantes.

A pesar del alivio financiero que representa este fallo para la Argentina, el conflicto legal iniciado en 2015 podría no haber terminado. Las partes aún cuentan con la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, instancia que representaría el capítulo final de esta disputa internacional por el control de la mayor petrolera del país.