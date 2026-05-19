Dirigentes del peronismo coordinan movilizaciones ante el aniversario de la condena a Cristina Kirchner

El sector del peronismo alineado con Cristina Kirchner comenzó a planificar una serie de convocatorias a poco de cumplirse el primer año desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo definitivo sobre su situación procesal.

La confirmación judicial ocurrió el 10 de junio de 2025, cuando el máximo tribunal ratificó la sentencia de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en el marco de la causa Vialidad que condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el desempeño de funciones públicas.

Ante el primer aniversario de la fecha, agrupaciones kirchneristas organizan un reclamo permanente enfocado en la presima de que la ex mandatario es objeto de una persecución política.

El 10 de junio próximo se cumple un año de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner.

Desde el sector peronista alineado a la figura de Cristina, pretenden consolidar la discusión interna del partido de cara al armado de las listas de los próximos comicios.

Durante un encuentro en la sede partidaria, referentes establecieron un cronograma de actividades que desembocará en una movilización masiva hacia Parque Lezama a fines de junio.

La mesa de coordinación que delineó las actividades estuvo integrada por el senador formoseño José Mayans, la diputada Teresa García, la senadora Juliana Di Tullio y el intendente del municipio de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

También formaron parte de la deliberación el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, y la ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta.

Durante la reunión se pautaron concentraciones en las inmediaciones del edificio ubicado en San José 1111, involucrando a agrupaciones de jubilados, centros de estudiantes y organismos de derechos humanos.

En las últimas semanas, dirigentes manifestaron la necesidad de incorporar el reclamo por su situación penal en la agenda de la totalidad de las ramas del peronismo. En este contexto, miembros del círculo íntimo de la ex mandataria habrían enviado este pedido a distintos sectores.

Por su parte, el dirigente Eduardo Valdés instó a la dirigencia a asumir un compromiso con la situación de la ex presidenta y sugirió realizar una visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires al domicio de Congreso.

Además, la estrategia de visibilizar la situación de detención de la ex mandataria sumó adhesiones por fuera del kirchnerismo. Representantes del Frente Renovador expresaron su postura contraria al fallo judicial, catalogando el proceso como un mecanismo de proscripción.

En paralelo, legisladores mantuvieron una agenda de debates bajo consignas que vinculan el accionar de los magistrados con un condicionamiento al sistema democrático.