Las acciones argentinas trepan hasta un 10% en Wall Street y se desplomó el Riesgo País

La jornada financiera de este miércoles consolidó un fuerte optimismo para los activos argentinos, impulsados por una combinación de factores locales y un clima de negocios favorable en el exterior.

El mercado local reaccionó con entusiasmo a la decisión de la agencia Fitch Ratings, que elevó la calificación de la deuda soberana de "CCC+" a "B-" con perspectiva estable, destacando los avances en materia fiscal y la acumulación de reservas.

En Wall Street, los certificados de acciones argentinas (ADR) operaron mayormente al alza, con el sector bancario como el gran protagonista de la rueda. La mejora en la nota crediticia del país disparó la demanda de papeles financieros: Banco Macro (+10,4%), Ternium (+9,8%), Banco Francés (+8,2%), Banco Supervielle (+7,4%), Grupo Galicia (+6,8%).

En la vereda opuesta, las empresas energéticas sufrieron el impacto de la coyuntura internacional. YPF retrocedió un 1,6%, mientras que Vista Energy cayó un 4,9%, arrastradas por un desplome en los precios internacionales del crudo. El barril de WTI bajó un 6,8% hasta los USD 95,23, mientras que el Brent cedió un 7,6% para ubicarse en los USD 101,50.

El desempeño local se dio en sintonía con un Wall Street en niveles históricos. Los inversores reaccionaron positivamente a los balances del sector tecnológico y a los rumores de una posible distensión entre Estados Unidos e Irán.

Bonos al alza y el riesgo país en mínimos

Los principales índices cerraron con ganancias significativas: el Dow Jones subió 1,2%, el S&P 500 avanzó 1,5% (superando las 7.300 unidades) y el Nasdaq lideró con un alza del 2%, quebrando por primera vez la barrera de los 25.800 puntos.

La renta fija argentina acompañó el clima positivo. Los bonos soberanos en dólares subieron un 1,5% promedio, reflejando la confianza que generó el informe de Fitch sobre la capacidad de pago del país.

Como consecuencia directa, el riesgo país medido por el JP Morgan perforó la barrera de los 600 puntos: cayó 41 unidades para ubicarse en 514 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 18 de febrero pasado.

En medio de este escenario, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, se refirió a la estrategia de financiamiento del Tesoro y subrayó la prudencia del Gobierno frente a las tasas del mercado.

"No queremos pagar tasas de interés que pongan en peligro la dinámica fiscal en el mediano plazo", afirmó el funcionario.

Daza también llevó tranquilidad respecto a las obligaciones futuras al confirmar que el equipo económico ya logró cerrar el programa financiero para el 2026 "sin tener que pagar las tasas muy altas que nos pide el mercado", concluyó.