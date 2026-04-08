Las acciones argentinas treparon hasta un 7% y el riesgo país se desplomó tras el acuerdo de EEUU e Irán

Con las tensiones registradas en las últimas horas, los mercados internacionales cerraron este miércoles con subas generalizadas. En paralelo, el precio del petróleo se desplomó tras el alivio que generó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas.

El acuerdo abre la posibilidad de reanudar la navegación en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global.

El Merval y los ADRs: entre el optimismo y el lastre petrolero

En el plano local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 1,3% en pesos, hasta ubicarse en 3.011.186 puntos.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas registraron en su mayoría resultados positivos. Sin embargo, las compañías del sector energético y petrolero operaron en baja.

Entre las caídas se destacaron YPF (-1,56%) y Vista (-6,5%), junto a otras firmas vinculadas como Tenaris (-1,3%) y Pampa Energía (-0,1%).

Por el contrario, encabezaron las subas Mercado Libre (+1,9%), Banco Macro (+7,1%), Grupo Galicia (+5%) y Supervielle (+7,4%).

El riesgo país elaborado por JP Morgan descendió 42 unidades y se ubicó en 570 puntos básicos. Durante la jornada, llegó a tocar un mínimo de 551 puntos.

El anuncio que cambió el clima financiero

A nivel global, los inversores reaccionaron positivamente luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara una tregua temporal en el conflicto.

El acuerdo evitó la amenaza de Trump de concretar bombardeos que aniquilarían a "una civilización entera".

A través de Truth Social, el mandatario expresó: "Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!".

El anuncio se produjo pocas horas antes del vencimiento del plazo fijado en Washington para iniciar una ofensiva de gran escala contra Irán.

Por su parte, el canciller iraní Abbas Araghchi confirmó la aceptación del acuerdo y planteó condiciones para su implementación.

En ese sentido, afirmó que si cesan los ataques contra su país, también se detendrán sus operaciones y que "durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán".

En el mercado energético, el impacto fue inmediato. El barril de Brent del Mar del Norte cayó 12,3%, hasta los USD 95,88 para contratos con entrega en junio.

A su vez, el crudo West Texas Intermediate (WTI) se desplomó 15,1%, equivalente a 17 dólares, y cerró en USD 95,87 por barril para entrega en mayo.

Se trata de uno de los movimientos más bruscos en los precios del petróleo desde el inicio del conflicto.