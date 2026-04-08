¿Se cae la tregua? Aseguran que Irán volvió a bloquear el Estrecho de Ormuz

La tregua entre Estados Unidos e Irán volvió a quedar bajo presión este miércoles tras reportes que indican una nueva interrupción del tránsito petrolero en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Según informó la agencia semioficial iraní Fars News Agency, el paso de buques cargueros fue suspendido otra vez en medio de la escalada regional provocada por los ataques israelíes en Líbano.



El bloqueo ocurrió apenas unas horas después de que dos petroleros lograran atravesar el corredor marítimo, lo que había sido interpretado como el primer signo concreto de reapertura tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán.

La importancia del Estrecho de Ormuz es central para el mercado global: por esa vía circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo en tiempos de estabilidad. Por esa razón, el anuncio de la tregua había provocado una marcada baja en los precios internacionales del crudo durante la noche del martes, ante la posibilidad de que el tránsito marítimo se normalizara.

La importancia del estrecho de Ormuz para el comercio internacional de petróleo.

Sin embargo, el nuevo cierre vuelve a sembrar dudas sobre la solidez del acuerdo. En las horas posteriores al anuncio del alto el fuego, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, en una señal de que la tensión regional sigue lejos de disiparse.

A ese escenario se sumó este miércoles un ataque con drones contra el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, infraestructura clave que el reino había activado como ruta alternativa para exportar petróleo mientras el Estrecho de Ormuz permanecía cerrado.

Con estos nuevos episodios, el panorama vuelve a tornarse incierto y el acuerdo de tregua queda bajo una creciente presión internacional, mientras los mercados energéticos observan con preocupación la evolución del conflicto en el Golfo.

Un barco petrolero que se dispone a cruzar por el estrecho de Ormuz (Reuters/Archivo).

Trump: "Líbano y Hezbollah no estaban incluidos en el acuerdo "



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que el reciente acuerdo de alto el fuego pactado con Irán no contempla la situación del Líbano ni el enfrentamiento con el grupo armado Hezbollah.

"Sí, no estaban incluidos en el acuerdo", remarcó el mandatario durante una entrevista con la cadena PBS. Al explicar los motivos, atribuyó la exclusión a la presencia de la milicia libanesa en el conflicto.

El mandatario también dejó en claro que Washington no objeta que Israel continúe sus operaciones contra ese grupo porque, según afirmó, forman parte de un frente distinto al que se intenta desactivar con Teherán.

"Es parte del trato, todo el mundo lo sabe. Es una escaramuza separada", expresó Trump, en sintonía con la postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien desde el inicio de la tregua remarcó que la ofensiva contra Hezbollah seguirá adelante.