Israel concretó su "mayor ataque" contra El Líbano desde el inicio de la guerra

En medio de la tregua en Medio Oriente, el Ejército de Israel informó esta mañana que concretó su "mayor ataque" en El Líbano desde el inicio de la ofensiva contra ese país.

"En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las Fuerzas de Defensa de Israel, completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbollah", dijo el anuncio, con bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

En medio de la tregua en Medio Oriente, el Ejército de Israel informó esta mañana que concretó su "mayor ataque" en El Líbano.

Entre los objetivos hubo centros de inteligencia y sedes del grupo chií, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

"La organización terrorista Hezbollah decidió deliberadamente unirse a la guerra, actuando en representación del régimen terrorista iraní y dañando al Estado de Líbano y sus civiles", destacó el comunicado.

El documento planteó que "el Estado de El Líbano y su población civil deben oponerse al afianzamiento de la organización terrorista en zonas civiles y a su capacidad para acumular armamento", e indicó que la mayoría de posiciones atacadas se encontraban en áreas civiles.

En marzo comenzaron los ataques



Hezbollah inició los ataques a Israel el 2 de marzo, tres días después de que el Estado hebreo lanzara los ataques coordinados contra Irán que dieron inicio a la guerra, en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Israel lanzó una campaña de bombardeos contra todo el país y una operación terrestre en el sur, si bien venía atacando El Líbano casi a diario pese al alto el fuego que estaba en vigor desde noviembre de 2024.

A pesar de ese anuncio, Pakistán señaló que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego, que implicaba un cese de la violencia en El Líbano, Israel confirmó que mantendrá su campaña contra la organización terrorista en el país.