¿Qué dirá Trump? Las 10 condiciones que puso Irán para terminar con la guerra

Tras el acuerdo en un alto en fuego, Donald Trump enfrenta ahora una propuesta concreta de Irán para poner fin al conflicto. Tras semanas de enfrentamientos, la tregua de dos semanas abre una ventana de negociación. Y Teherán jugó sus cartas.



El acuerdo alcanzado contempla la realización de conversaciones diplomáticas en Pakistán y la reactivación del tránsito marítimo por el estratégico Estrecho de Ormuz, uno de los pasos energéticos más importantes del mundo.

En ese contexto, el gobierno iraní presentó una propuesta compuesta por diez puntos para discutir con Estados Unidos el cierre definitivo de la guerra. El documento retoma varias de las exigencias que Teherán ya venía planteando antes del inicio de la ofensiva militar lanzada hace cuarenta días por Washington y sus aliados.

El plan combina reclamos políticos, militares y económicos, e incluye desde el levantamiento de sanciones internacionales hasta garantías de seguridad para Irán y los grupos que considera aliados en la región.

Las 10 exigencias de Irán para terminar con la guerra

Fin de los ataques contra Irán y sus aliados: Teherán exige el cese inmediato de cualquier operación militar dirigida contra su territorio o contra los movimientos armados que considera parte de la llamada "resistencia".



Salida de tropas estadounidenses de la región: El plan propone que las fuerzas de combate de Estados Unidos abandonen la zona y que se prohíba utilizar bases militares para lanzar ofensivas contra Irán.



Control temporal del tránsito en el Estrecho de Ormuz: Durante dos semanas, el paso de barcos por ese canal estaría limitado y sujeto a un sistema de seguridad supervisado por autoridades iraníes.



Eliminación completa de las sanciones: Irán reclama el levantamiento de todas las medidas restrictivas impuestas por Washington y también de las sanciones adoptadas por Organización de las Naciones Unidas.



Compensación económica por los daños sufridos: El plan propone crear un fondo financiero internacional destinado a reparar las pérdidas provocadas por el conflicto.



Compromiso nuclear de Irán: Teherán plantea garantizar que no desarrollará armas nucleares.



Reconocimiento del derecho a enriquecer uranio: A cambio, exige que Washington acepte su derecho a mantener programas de enriquecimiento nuclear y discutir el nivel permitido.



Negociaciones de paz en la región: Irán afirma estar dispuesto a entablar acuerdos bilaterales o multilaterales con países vecinos según sus intereses estratégicos.



Aplicación del principio de no agresión: La propuesta extiende esa garantía no solo a Irán sino también a los grupos aliados que han sido atacados durante el conflicto.



Respaldo internacional mediante una resolución de la ONU: El plan solicita cerrar todos los expedientes abiertos por el Organismo Internacional de Energía Atómica y por el Consejo de Seguridad, y que los compromisos queden formalizados en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas.

La propuesta iraní llega en un momento clave de la tregua y coloca ahora la presión sobre la Casa Blanca. La gran incógnita es si Trump estará dispuesto a aceptar parte de estas condiciones o si las negociaciones volverán a tensar un conflicto que ya sacudió a toda la región.