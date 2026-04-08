Donald Trump celebró la tregua con Irán: "Un gran día para la paz mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Irán y lo presentó como un avance significativo para la estabilidad internacional. A través de su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario calificó el entendimiento como un paso clave hacia la distensión global.



"¡Un gran día para la paz mundial!", escribió Trump al referirse al cese de hostilidades, al que describió como una señal de que el conflicto comienza a encaminarse hacia una resolución diplomática.

Además, el líder estadounidense sostuvo que, desde Teherán, existe voluntad de mantener la tregua. "¡Irán quiere que esto suceda, ya están hartos! ¡Y todos los demás también!", afirmó, sugiriendo que el desgaste provocado por la confrontación empujó a las partes a buscar un acuerdo.



Trump también hizo referencia a la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial: "Estados Unidos ayudará a aliviar la congestión del tráfico en el estrecho de Ormuz", declaró, aunque no brindó detalles sobre cómo se implementará esa medida.

El mensaje de Trump luego de haber alcanzado un acuerdo de cese del fuego con Irán.

En el marco del acuerdo, Irán aceptó reabrir el paso marítimo, aunque estableció una condición: todo el tránsito deberá coordinarse con las autoridades de Teherán. Esta disposición representa una modificación respecto del esquema que regía antes del estallido de la guerra.

Finalmente, Trump aseguró que el entendimiento podría abrir un escenario económico favorable para la región. "¡Habrá muchas medidas positivas! Se ganará mucho dinero. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción", expresó el mandatario, quien volvió a presentar la tregua como un logro diplomático y económico.