Donald Trump alertó que "no habrá enriquecimiento de uranio" en Irán, pero prometió reducir sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó este miércoles, en el primer día de la tregua de dos semanas en la guerra de Medio Oriente, que "no habrá enriquecimiento de uranio" en Irán, pero prometió reducir sanciones al país persa.

Además, aseguró que la nación norteamericana eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad en colaboración con Irán.

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"No habrá enriquecimiento de uranio (en el país persa) y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad", sostuvo Trump en un posteo en su red Truth Social.

Trump, al ampliar sus conceptos respecto a las tratativas con el país persa, manifestó que la nación norteamericana está "negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones".

Irán, Estados Unidos e Israel, con la mediación de Pakistán, acordaron en la noche de este martes un alto el fuego de dos semanas, que evitó la amenaza de Trump de concretar bombardeos que aniquilarían a "una civilización entera", según dijo el primer mandatario del país norteamericano.

A raíz de ese pacto, las fuerzas del país persa desbloquearon el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial.

Las exigencias de Irán

El Gobierno iraní presentó una propuesta compuesta por diez puntos para discutir con Estados Unidos el cierre definitivo de la guerra. El documento retoma varias de las exigencias que Teherán ya venía planteando antes del inicio de la ofensiva militar lanzada hace cuarenta días por el Pentágono e Israel.

El plan combina reclamos políticos, militares y económicos, e incluye desde el levantamiento de sanciones internacionales hasta garantías de seguridad para el país persa y los grupos que considera aliados en la región.

Entre esas exigencias, están el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, la salida de tropas estadounidenses de la región, el control temporal del tránsito en el estrecho de Ormuz, la eliminación completa de las sanciones, la compensación económica por los daños sufridos y el reconocimiento del derecho a enriquecer uranio.



