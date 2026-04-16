Rechazan pedido de nulidad en la causa por el Memorándum con Irán

La causa judicial por la firma de un Memorándum de Entendimiento con Irán está más cerca de llegar al juicio oral. Este jueves, el Tribunal Oral Federal N° 8 rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas.

Los jueces entendieron que el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía se ajustó a derecho y que no se verificó un perjuicio concreto para las partes. El pedido de nulidad había sido impulsado por el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, con la adhesión del resto de los imputados.

Con esa resolución, el tribunal ya quedó en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral. Entre los procesados figura la ex presidenta Cristina Kirchner, bajo cuya gestión se firmó el cuestionado acuerdo con el gobierno de Irán.

El memorandum intentaba aclarar el atentado contra la AMIA, que costó 85 vidas.

Además de la expresidenta y Zannini, también están procesados Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D'Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.

Los magistrados desestimaron el principal argumento de las defensas, que sostenían que la instrucción no había quedado agotada porque se obvió la citación a declarar de algunos testigos. Entre ellos se mencionaba al ex secretario general de Interpol, Ronald Noble.

La causa se originó en la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, días antes de su muerte. Nisman aseguró que la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios intentaron encubrir a los iraníes sospechados por el atentado a la AMIA, que causó 85 muertos y más de 300 heridos, a cambio de beneficios comerciales a través del acuerdo firmado en 2013 con Irán.

#Ahora @Kicillofok en @AM750

- "La causa Memorandum forma parte de un paquete de causa que armó el macrismo con el juez Bonadío para perseguir. Es lo que conocemos como lawfare"

- "Fui muy amigo de Héctor Timerman: él terminó falleciendo por culpa de esta falsa acusación" pic.twitter.com/VDagCAiG1U — Toma y Daca (@TomayDacaRadio) October 9, 2021

El memorándum otorgaba a los presuntos implicados en el ataque a la mutual judía el beneficio de declarar ante la Justicia de su país. Para ello se creaba una denominada "comisión de la verdad". Fue firmado en Etiopía en 2013 entre los cancilleres Héctor Timerman, de Argentina, y Ali Akbar Salehi, de Irán.

En una primera etapa, los jueces sobreseyeron a todos los imputados al entender que los hechos descriptos no configuraban delito. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esos sobreseimientos y ordenó continuar el proceso hasta el juicio oral, lo que derivó en la elevación de la causa.

Ahora, el TOF 8 deberá ahora definir la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral. Eso implica que las pruebas se expondrán en audiencia y los testigos serán convocados, lo que reabre el debate sobre uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Argentina.