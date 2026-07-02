Declaró Muscari por la muerte de Ernestina Pais: "Ella no llegaba tarde a ningún lado"

En el marco de la investigación por la muerte de Ernestina Pais, este jueves se presentó como testigo en la fiscalía de San Isidro José María Muscari.

El productor es director de la obra de teatro "El divorcio del año", en donde la periodista actuaba y a donde se dirigía al momento en que ocurrió el accidente, en el que la mujer fue embestida por un tren cuando cruzaba una barrera baja con su auto.

"En realidad, desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. En una causa quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro", expresó ante la prensa una vez que finalizó su declaración.

En ese sentido, apuntó "No hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué".

El comunicado de Muscari

Por su parte, en un comunicado desmintió la versión que indicaba que mantenía una conversación telefónica con Ernestina al momento del choque e indicó que su primer intento de comunicación fue una hora después del siniestro.

El comunicado de Muscari.

Al hacer un recuento de la cronología de los hechos, Muscari señaló que a las 19:25 ocurrió el accidente. Y expresó que a las 20:35 intentó contactarse directamente con la conductora, "sin imaginar la gravedad de la situación".

Por su parte, expresó que fue recién a las 20:50 cuando junto al resto del elenco se enteraron de lo que había ocurrido. Y el dato que aportó es preciso: la noticia no llegó por los medios ni por la Policía: "El elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio", apunto.