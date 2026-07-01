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Miércoles, 1 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
COMUNICADO

El descargo de Muscari después de ser citado en la causa por la muerte de Ernestina Pais

El artista y productor compartió un mensaje en el que explicó cómo se enteró del fallecimiento de la periodista y cómo procedió en ese lapso de tiempo.

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José María Muscari se expresó luego de ser citado como testigo a declarar por la muerte de la periodista y actriz Ernestina Pais, quien murió este viernes tras ser embestida por un tren cuando cruzaba con su auto la barrera baja.

En ese marco, el productor y artista comunicó que este jueves fue citado por la Justicia "para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro".

La conductora formaba parte de la obra teatral que dirige Muscari, último trabajo que tuvo antes de su fallecimiento. Y esa noche le tocaba actuar.

El descargo de Muscari después de ser citado en la causa por la muerte de Ernestina Pais

Muscari señaló que a las 19:25 ocurrió el accidente. Y siguió que a las 20:35 intentó contactarse directamente con la conductora, "sin imaginar la gravedad de la situación".

Por su parte, explicó que fue recién a las 20:50 cuando junto al resto del elenco se enteraron de lo que había ocurrido. Y el dato que aportó es preciso: la noticia no llegó por los medios ni por la Policía: "El elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio", apunto.

"Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación", resaltó.

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