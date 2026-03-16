Ganó más de $368 millones con el Quini 6: ¿Cuántos "palos" pierde por impuestos?

El azar volvió a sonreírle a un solo apostador del Quini 6, pero esta vez la fortuna viajó directamente a la provincia de Córdoba. En el concurso N° 3356 del famoso juego poceado, un vecino de la localidad de Villa Nueva se alzó con el pozo total de la modalidad "Siempre Sale", embolsando una cifra bruta de $386.697.078.

Sin embargo, como ocurre en cada sorteo del Quini 6, hay impuestos nacionales que restan unos cuantos millones del premio final que recibirá el protagonista de la noche.

El nuevo millonario cordobés acertó los siguientes seis números mágicos: 04 - 14 - 16 - 26 - 33 - 36. Aunque la alegría es inmensa, la quita que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) representa cerca de un 27,9% del monto bruto.

"Todos los premios que superen el importe de $ 1.333,33 sufren una retención del 31% sobre el 90% del importe correspondiente al premio con motivo de la aplicación del Gravamen de Emergencia a los premios de Sorteos y Concursos Deportivos que fijan las leyes Nacionales Nº 20630 y 23351", explica el reglamento del Quini 6.

¿Cuántos millones se queda ARCA del premio del Quini 6?

Precisamente, de los $386.697.078,00 que ganó, el jugador cordobés verá una reducción significativa antes de que el dinero toque su cuenta bancaria:

Premio bruto: $386.697.078,00.

$386.697.078,00. Impuestos (27,9%): ARCA se queda con $107.888.484,76 .

ARCA se queda con . Premio neto (en mano): El afortunado de Villa Nueva recibirá finalmente cerca de $278.808.593,24.

Un vecino de la localidad de Villa Nueva se alzó con el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6.

Cabe mencionar que la agencia donde se vendió el ticket ganador también se lleva su reconocimiento. Como bien detalla la Lotería de Santa Fe, el "premio estímulo" para el agenciero vendedor es de $3.866.970,78, cifra que significa el 1% del premio.

Todos los resultados del Quini 6

En el sorteo del domingo 15 de marzo, las modalidades Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini y Revancha quedaron vacantes en sus categorías de 6 aciertos, acumulando pozos astronómicos para la próxima edición.

Tradicional: 02 - 04 - 08 - 12 - 15 - 36.

02 - 04 - 08 - 12 - 15 - 36. La Segunda: 07 - 08 - 17 - 33 - 41 - 42.

07 - 08 - 17 - 33 - 41 - 42. Revancha: 00 - 35 - 39 - 41 - 42 - 45.

00 - 35 - 39 - 41 - 42 - 45. Siempre Sale: 04 - 14 - 16 - 26 - 33 - 36.

Respecto a los premios secundarios, se registró un total de 168 ganadores para el segundo premio (5 aciertos) y 7.466 ganadores para el tercer premio (4 aciertos) entre las dos modalidades principales.

Todos los resultados del sorteo del Quini 6 del domingo 15 de marzo de 2026.

En el Primer Sorteo, hubo 103 personas con cinco aciertos que cobraron $418.306,54 cada una, y 3.834 apostadores con cuatro aciertos que percibieron $3.371,33.

Por su parte, en La Segunda, se registraron 65 beneficiarios del segundo premio con un monto de $662.854,98 cada uno, mientras que 3.632 ganadores del tercer premio recibieron $3.558,83 por boleta.

Finalmente, la modalidad Premio Extra repartió $155.000.000 entre 575 ganadores de todo el país, quienes percibieron un premio individual de $269.565,22 cada uno.

Debemos señalar que este sorteo del Quini 6 repartió un monto total de premios que ascendió a $657.586.541,18. La fecha límite para reclamar los montos que le corresponden a cada uno de los jugadores es el próximo 30 de marzo de 2026.

Próximo sorteo del Quini 6: $4.650 millones en juego

Para el próximo miércoles 18 de marzo, el Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $4.650.000.000. Los premios individuales estimados son los siguientes:

Tradicional: $830.000.000

$830.000.000 La Segunda: $830.000.000

$830.000.000 Revancha: $2.535.000.000

$2.535.000.000 Siempre Sale: $300.000.000 Extra: $155.000.000

¿Cómo se juega al Quini 6 y cuánto sale?

El Quini 6 es el juego de azar más popular de la Lotería de Santa Fe. Para participar, el apostador elige 6 números del 00 al 45 y compite en cuatro modalidades simultáneas: Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.

En las tres primeras, gana el primer premio quien acierta los 6 números sorteados en cada instancia; en el Siempre Sale, el premio mayor corresponde a quien acierta 6 o 5 de los números del sorteo.

El valor de la apuesta es de $3.000 para todas las modalidades. Las boletas pueden adquirirse en cualquiera de las agencias habilitadas del país. Los sorteos se realizan los miércoles y domingos a las 21:15 y pueden seguirse en vivo por el canal oficial de YouTube de Lotería de Santa Fe.



