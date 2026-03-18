Ganador del Quini 6 contó su "secreto" para jugar y en qué va a gastar sus $280 millones

Tras varios días de incertidumbre y una búsqueda que mantuvo en vilo a todo San Rafael, finalmente apareció el afortunado que se alzó con el premio mayor del sorteo 3355 del Quini 6. El misterio terminó cuando un hombre de 50 años se presentó en la agencia mendocina para reclamar su nueva realidad: una fortuna de $390.000.000 que llegó en el momento justo.

El ganador, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, conmovió al agenciero Franco Pérez al relatar su situación personal. Con tres hijos a cargo, sin vivienda propia y acorralado por las deudas, el sanrafaelino confesó que el premio del Quini 6 será el motor para cumplir su sueño: cancelar sus compromisos financieros y comenzar un emprendimiento propio.

El apostador, quien contó que juega los mismos números desde hace años con la esperanza intacta, acertó la combinación 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20 en la modalidad Tradicional. El encuentro con el agenciero fue pura emoción: "Se acercó anoche, estuvimos revisando la boleta. Estaba muy emocionado, me dio un abrazo y me contó que no tenía casa", relató Pérez a los medios locales.

Sin embargo, la cifra que llegará a su bolsillo tendrá el recorte correspondiente por ley. Tras los descuentos realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el monto neto que percibirá el ganador será de $281.190.000. Por su parte, la agencia recibirá una comisión de $3.900.000 en concepto de premio estímulo.

¿Qué pasó en el último sorteo del Quini 6 y cuánto se pone en juego hoy?

Mientras Mendoza celebra a su nuevo millonario, el bolillero de la Lotería de Santa Fe no se detiene. El pasado domingo 15 de marzo, en el concurso N° 3356, un solo apostador de Córdoba se quedó con el Siempre Sale tras acertar los números 04 - 14 - 16 - 26 - 33 - 36, embolsando un pozo bruto de $386.697.078.

Todos los resultados del sorteo del Quini 6 realizado el domingo 15 de marzo de 2026.

Como las categorías principales quedaron vacantes, el pozo del Quini 6 para este miércoles 18 de marzo es astronómico. La Lotería de Santa Fe confirmó un estimado de $4.650 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tradicional: $830.000.000

$830.000.000 La Segunda: $830.000.000

$830.000.000 Revancha: $2.535.000.000

$2.535.000.000 Siempre Sale: $300.000.000

$300.000.000 Extra: $155.000.000

Cómo participar del Quini 6 y cuánto sale la boleta

Para los que buscan seguir los pasos del ganador mendocino, participar es muy sencillo. Solo hay que elegir 6 números del 00 al 45 en cualquier agencia oficial.

El costo de la jugada depende de las modalidades elegidas, pero la apuesta completa (Tradicional, Revancha y Siempre Sale) tiene un valor de $3.000. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos a las 21:15.



