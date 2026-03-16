El Quini 6 pone en juego un pozo de más de 4 mil millones de pesos: ¿Cuándo se sortea?

El Quini 6 volverá a sortear este miércoles 18 de marzo con un pozo total estimado de $4.650.000.000, una cifra que vuelve a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. El monto se acumuló luego de que varias de las modalidades principales quedaran vacantes en el último sorteo.

El juego organizado por la Lotería de Santa Fe pondrá en disputa premios millonarios en cada una de sus modalidades, con la Revancha como el pozo más grande.

El increíble pozo para el próximo miércoles.

Cómo fue el último sorteo del Quini 6 y quién se llevó el premio

En el concurso N° 3356 del domingo 15 de marzo, el azar favoreció a un único apostador en la modalidad Siempre Sale. El ganador fue un vecino de la localidad de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba, que acertó los números 04 - 14 - 16 - 26 - 33 - 36.

Gracias a esa combinación, el apostador obtuvo un premio bruto de $386.697.078. Sin embargo, como ocurre con los premios de este tipo, una parte importante del dinero corresponde a impuestos.

Según el reglamento del juego, todos los premios que superen los $1.333,33 están alcanzados por el Gravamen de Emergencia a los premios de sorteos y concursos deportivos, que implica una retención del 31% sobre el 90% del premio.

De esta manera, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) retiene cerca del 27,9% del monto total, lo que equivale a $107.888.484,76. Finalmente, el ganador cordobés recibirá un premio neto cercano a $278.808.593,24.

Además, la agencia donde se vendió el ticket ganador también recibe su reconocimiento. El llamado "premio estímulo" para el agenciero equivale al 1% del premio, es decir $3.866.970,78.

En el resto de las modalidades principales del sorteo no hubo ganadores con seis aciertos, lo que permitió que los pozos se acumulen para la próxima edición.

Los números sorteados fueron:

Tradicional: 02 - 04 - 08 - 12 - 15 - 36

02 - 04 - 08 - 12 - 15 - 36 La Segunda: 07 - 08 - 17 - 33 - 41 - 42

07 - 08 - 17 - 33 - 41 - 42 Revancha: 00 - 35 - 39 - 41 - 42 - 45

00 - 35 - 39 - 41 - 42 - 45 Siempre Sale: 04 - 14 - 16 - 26 - 33 - 36

En total, el sorteo repartió $657.586.541,18 en premios entre distintas categorías. Entre ellas, se registraron 168 ganadores con cinco aciertos y 7.466 con cuatro aciertos en las modalidades principales.

Para el próximo miércoles, el pozo estimado se distribuirá de la siguiente manera: