Apostó por cinco números y ganó casi $24 millones en la Quiniela Poceada

Los juegos de azar siguen repartiendo importantes premios millonarios en distintas provincias argentinas y cada nuevo ganador despierta expectativa entre miles de apostadores que sueñan con cambiar su vida de un momento a otro.

Esto es lo que sucedió con un afortunado jugador que logró acertar una combinación perfecta en la Quiniela Poceada Correntina y terminó llevándose un pozo cercano a los $24 millones gracias a una apuesta realizada en una agencia oficial.

Los sorteos de la Quiniela Poceada Correntina se realizan tres veces por semana y reparten premios millonarios en toda la provincia.

Con una apuesta simple se llevó casi $24 millones en la Quiniela Poceada

La Lotería Correntina volvió a entregar un importante premio millonario gracias a un nuevo sorteo de la Quiniela Poceada. En esta oportunidad, un apostador logró acertar la combinación completa y se llevó un pozo cercano a los $24 millones, consolidando así una racha positiva de ganadores dentro de esta modalidad.

El afortunado realizó su jugada en la agencia oficial N°690 de Ituzaingó y consiguió acertar los cinco números sorteados durante el extracto del martes 12.

La combinación elegida estuvo integrada por el 00, 14, 66, 71 y 96, números que terminaron convirtiéndose en la llave para acceder a un premio total de $23.992.677.

Con este nuevo resultado, la Quiniela Poceada Correntina registró su tercer ganador consecutivo, una situación que incrementó todavía más el interés de los apostadores en toda la provincia.

La Quiniela Poceada Correntina atraviesa una de sus mejores rachas y ya suma varios premios millonarios entregados en las últimas semanas.

Uno de los puntos que más dudas genera entre los apostadores tiene que ver con los descuentos impositivos aplicados sobre este tipo de premios.

Si bien el premio anunciado fue de $23.992.677, el ganador no recibiría la totalidad del dinero debido a las retenciones impositivas que se aplican sobre este tipo de premios de azar. Teniendo en cuenta los descuentos vigentes, la cifra final podría ubicarse en torno a los $19 millones o $20 millones netos.

El pozo millonario volvió a despertar el entusiasmo de miles de apostadores que sueñan con convertirse en el próximo ganador.

Por otro lado, las agencias oficiales que emiten los tickets ganadores también reciben un beneficio económico por haber vendido la apuesta acertada.

Además del ganador, la agencia oficial que vendió la apuesta también recibiría una importante comisión económica. En este tipo de sorteos, los agencieros suelen cobrar alrededor del 1% del premio total, por lo que el local que emitió el ticket ganador podría quedarse con una suma cercana a los $240.000.