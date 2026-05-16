Tenía boletas de lotería olvidadas en la cartera, las revisó en una agencia y se llevó una sorpresa millonaria: "Sin palabras"

A veces la suerte llega después de mucha insistencia, pero otras aparece cuando uno menos se lo espera. Tal fue el caso de una mujer que tenía varios boletos de lotería olvidados en su cartera y decidió revisarlos al pasar por una agencia: uno de ellos escondía un premio millonario.

Según contó más tarde a los responsables del juego, llevaba cinco tickets en total: dos tenían premios menores, otro le dio una jugada gratis y uno no registró ganancias. El quinto, sin embargo, terminó cambiándole el día.

"El último boleto que escaneé tenía una fecha de sorteo que coincidía con el aniversario de mi casamiento. Los 100.000 dólares aparecieron en la pantalla y pensé que no podía ser cierto", dijo la afortunada ganadora, Cora, que vive en Sidney, Canadá.

La mujer obtuvo el premio el pasado 1 de mayo gracias al juego Lotto Max, en la modalidad MAXPLUS, que le permitió ganar 100.000 dólares, una cifra que equivale a unos $142.000.000 en Argentina, según la cotización actual de la moneda extranjera.

Su golpe de suerte recuerda que, a veces, los premios más grandes llegan cuando menos se los espera y justo en el momento indicado.

El marido se enteró del premio y su reacción sorprendió a la ganadora

Al momento de acercarse a cobrar el premio, la mujer relató cómo vivió su familia la noticia. En ese sentido, contó que lo que más la emocionó fue poder compartir el momento con su esposo.

"Se quedó sin palabras y estaba muy, muy feliz", expresó, dejando entrever que el golpe de suerte llegó en un contexto familiar muy positivo.

Por otra parte, la ganadora adelantó qué planea hacer con el dinero. Cora explicó que quiere destinar parte del premio a arreglos en su casa y usar el resto para concretar proyectos que hasta ahora no había podido realizar.

Cora, la mujer que ganó la lotería después de revisar cinco boletos que tenía guardados.

El ticket ganador fue comprado en una sucursal de Thrifty Foods, ubicada en la Séptima Calle de Sidney.

De acuerdo con la Corporación de Lotería de Columbia Británica, cada sorteo de Lotto Max incluye premios secundarios de 100.000 dólares, que se suman con cada pozo principal de un millón de dólares.