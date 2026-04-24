Dos amigos de toda la vida apostaron juntos en la lotería y ganaron un premio histórico

Dos hombres que son amigos desde hace años vivieron un momento que difícilmente olvidarán después de apostar juntos en la lotería. Lo que empezó como un juego habitual terminó en sorpresa cuando descubrieron que habían ganado un premio millonario histórico.

La victoria ocurrió en diciembre, aunque recién ahora se dio a conocer por la increíble fortuna que consiguieron. Según información oficial, se conocieron hace décadas en una clase de inglés como segundo idioma y desde entonces comparten la costumbre de jugar juntos.

El hecho tuvo lugar en Canadá, donde el sorteo del Lotto Max les permitió ganar 80 millones de dólares, el mayor premio otorgado por ese juego, según informaron las autoridades. Los ganadores, oriundos de Londres, Ontario, fueron identificados como Greg S. y Krys P.

Desde la Lotería de Ontario (OLG) contaron que ambos hombres llegaron a Canadá desde Europa junto a sus familias en la década de 1990 y fue allí donde se conocieron, por lo que su amistad nació ya en el país y no se conocían previamente.

Greg Y Krys, los amigos que apuestan a la lotería juntos desde hace años y ahora ganaron un premio histórico (Imagen: Lotería de Ontario).

Los ganadores también obtuvieron un segundo premio en el mismo sorteo, por un valor de 403.285 dólares, lo que elevó el total de sus ganancias a 80.403.285 dólares. Esa cifra equivale a unos 58.835.104 dólares estadounidenses y, en pesos argentinos, a $83.545.847.878, según la cotización oficial.

La felicidad de los dos amigos que ganaron la lotería





Greg se jubiló recientemente de su trabajo en una fábrica, donde, según un comunicado de sus empleadores, no faltó ni un solo día durante 28 años. Tras esta victoria que definió como "surrealista", aseguró que planea comprar una casa nueva, pasar más tiempo con su familia y viajar, con Japón, Nueva Zelanda y Australia entre sus destinos soñados.

Por su parte, Krys adelantó que su vida "cambiará al cien por cien" luego del premio. En ese sentido, recordó los años de esfuerzo en Canadá y el impacto que tuvo la noticia en su presente. "Trabajé turnos de 12 horas en una fábrica durante 28 años", dijo.

Felicidad infinita para los amigos que se conocen desde hace décadas y ganaron juntos la lotería (Imagen: Lotería de Ontario).

"Aprendimos a vivir con lo justo y a ahorrar. Trabajé duro para ganarme la vida en Canadá. Ahora puedo pasar más tiempo viajando y con mis hijos. Todavía estoy en shock; nunca había visto tanto dinero en mi vida", sostuvo.

En el mismo comunicado, Greg expresó: "Llegamos a Canadá hace muchos años en busca del sueño canadiense y una vida mejor. Durante estos años, hemos trabajado duro y construido vidas de las que estamos orgullosos".

Según informaron los organizadores de la lotería, el boleto ganador fue adquirido en el minimercado Happy Day's Mini Mart, ubicado en Aldersbrook Road, al noroeste de Londres (Canadá).