Jubilado compró un boleto de lotería de más por equivocación y ganó una doble fortuna: "El mejor error de mi vida"

Lo que en un principio parecía un motivo de arrepentimiento por haber comprado un boleto de lotería de más por error terminó convirtiéndose en una victoria doble para un jubilado de 65 años. El apostador aseguró que fue el "mejor error" de su vida.

El protagonista de esta historia es Allan Taylor, un vecino de Tumpton, Inglaterra. Según contó, la plata llega en un momento clave, ya que tanto él como su esposa se jubilaron hace una semana y ahora están organizando cómo será esta nueva etapa de sus vidas.

La fortuna apareció gracias al Millionaire Street de la Lotería del Código Postal, una modalidad por suscripción en la que el código postal de los participantes funciona como número de juego.

El sistema reparte premios diarios de 1.000 libras esterlinas (alrededor de 1.338 dólares) en 20 códigos postales diferentes. Además, los sábados se distribuye un pozo de 1 millón de libras esterlinas (cerca de 1,3 millones de dólares) entre los ganadores.

En esta oportunidad hubo tres boletos premiados vinculados al mismo código postal. Dos de ellos pertenecían a Allan y el restante a uno de sus vecinos. Gracias a esa particular situación, el jubilado recibió dos premios de 333.333 libras esterlinas cada uno, por lo que acumuló un total de 666.666 libras esterlinas.

Los afortunados ganaron la lotería apenas una semana después de jubilarse (Imagen: Lotería de Código Postal).

Tras conocer la noticia y en diálogo con los organizadores del sorteo, Allan no ocultó su sorpresa. "Este ha sido el mejor error que he cometido en mi vida", aseguró el afortunado.

El jubilado recibió dos premios gracias a un inesperado descuido y se quedó con más de 892.000 dólares, una cifra que supera los 1.200 millones de pesos argentinos al cambio oficial.

La victoria en la lotería llegó en el mejor momento y qué harán con el premio

La noche previa al anuncio, Allan hizo una broma después de ver una publicidad del sorteo en televisión. Entre risas, comentó que los organizadores de la lotería seguramente habían "olvidado" la puerta principal de su casa. Apenas unas horas después recibió una llamada que cambió todo: el código postal S42 6AE había resultado ganador.

El premio mayor quedó repartido entre Allan y uno de sus vecinos, que también tenía un boleto premiado. Todavía impactado por la noticia, el jubilado reconoció: "Nunca esperas ganar. Sinceramente, me he quedado sin palabras".

La fortuna llegó justo cuando la pareja comienza una nueva etapa de su vida y ya tiene algunos planes en mente. Según contaron, el dinero podría hacer realidad uno de los mayores deseos de Bev, su esposa: viajar a Australia.

Allan, el ganador de los dos premios gigantes, y su esposa Bev (Imagen: Lotería de Código Postal).

"Siempre he querido ir", afirmó ella, antes de revelar la condición que puso su esposo para aceptar el extenso trayecto. "Nunca iría a menos que voláramos en clase ejecutiva".

Allan explicó los motivos de esa exigencia con humor: "Sería un vuelo demasiado largo. Al menos en clase ejecutiva puedes tumbarte y dormir".

La noticia también encontró a la familia en un momento especial. Además de celebrar su 24.º aniversario de casados, la pareja se prepara para el casamiento del hijo de Bev. Pensando en la celebración, ella adelantó: "Esto podría significar un pequeño regalo de bodas adicional".