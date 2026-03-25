Ganó casi $30 millones en la Quiniela: cuáles fueron los números ganadores del sorteo

Un apostador de Posadas se convirtió en el único ganador de la Poceada Misionera y se llevó $29.486.188 tras acertar los 8 números del sorteo N.° 4795, realizado el sábado 21 de marzo.

La jugada fue realizada en la Agencia N.° 214 de la capital misionera. El segundo puesto quedó vacante: nadie más se acercó al pleno.





Hubo un solo ganador del premio principal en la Poceada Misionera.

Los 20 números del sorteo ganador

Los números sorteados en el extracto oficial del sábado 21 fueron: 53, 36, 83, 37, 69, 04, 98, 14, 17, 68, 90, 67, 20, 86, 42, 24, 80, 25, 40 y 54.

El apostador acertó los 8 que había seleccionado y se quedó con el pozo principal completo al no haber otro ganador que compartiera el premio.

Los números de la suerte en la Poceada Misionera.

Cómo se juega a la Poceada Misionera

Cada jugador elige 8 números de dos dígitos, del 00 al 99. Suma un punto por cada número que aparezca entre las primeras 20 cifras del extracto. Hay premios desde los 5 aciertos hasta el pleno de 8. Si hay más de un ganador, el pozo se divide en partes iguales.

Los sorteos se realizan en estos horarios:

Miércoles: 15:00 hs

Viernes: 21:30 hs

Sábados: 15:00 y 21:30 hs

La Poceada Misionera también se puede jugar de forma online a través de las plataformas oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). La principal vía es QuinApp, la aplicación oficial que permite apostar desde el celular, participar en todos los sorteos de la quiniela y juegos asociados, y opera integrada con la red de agencias habilitadas.