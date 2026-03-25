Ganó casi $30 millones en la Quiniela: cuáles fueron los números ganadores del sorteo
El único apostador con 8 aciertos jugó en la Agencia N.° 214 de Posadas y se llevó $29.486.188 en el sorteo del sábado 21 de marzo.
Un apostador de Posadas se convirtió en el único ganador de la Poceada Misionera y se llevó $29.486.188 tras acertar los 8 números del sorteo N.° 4795, realizado el sábado 21 de marzo.
La jugada fue realizada en la Agencia N.° 214 de la capital misionera. El segundo puesto quedó vacante: nadie más se acercó al pleno.
Los 20 números del sorteo ganador
Los números sorteados en el extracto oficial del sábado 21 fueron: 53, 36, 83, 37, 69, 04, 98, 14, 17, 68, 90, 67, 20, 86, 42, 24, 80, 25, 40 y 54.
El apostador acertó los 8 que había seleccionado y se quedó con el pozo principal completo al no haber otro ganador que compartiera el premio.
Cómo se juega a la Poceada Misionera
Cada jugador elige 8 números de dos dígitos, del 00 al 99. Suma un punto por cada número que aparezca entre las primeras 20 cifras del extracto. Hay premios desde los 5 aciertos hasta el pleno de 8. Si hay más de un ganador, el pozo se divide en partes iguales.
Los sorteos se realizan en estos horarios:
- Miércoles: 15:00 hs
- Viernes: 21:30 hs
- Sábados: 15:00 y 21:30 hs
La Poceada Misionera también se puede jugar de forma online a través de las plataformas oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). La principal vía es QuinApp, la aplicación oficial que permite apostar desde el celular, participar en todos los sorteos de la quiniela y juegos asociados, y opera integrada con la red de agencias habilitadas.