Jubilada ganó una fortuna incalculable en la Quiniela y podrá cumplir un deseo pendiente junto a su pareja de toda la vida

Una jubilada ganó millones en la Quiniela, correspondiente al premio mayor, gracias a una combinación de números con la que apuesta desde hace años. La historia llamó la atención no solo por la cifra, sino también por la constancia con la que mantuvo su jugada hasta finalmente ver resultados.

La mujer tiene 69 años y, aunque pidió mantener su identidad en el anonimato, dio detalles de su victoria, que le permitió acceder a un total de 1.160.640.000 de pesos, después de gastar apenas $1400. Ese monto surgió de elegir cobrar el premio en un pago único en lugar de hacerlo en cuotas.

El hecho ocurrió en el condado de Oakland, Michigan, en el juego Lotto 47. Según informaron funcionarios de la lotería, la mujer acertó los seis números y obtuvo un premio de 1,2 millones de dólares, equivalentes a 1.674.000.000 de pesos al tomar como referencia la cotización en Argentina.

La mujer hizo su apuesta en la estación de servicio Cloverleaf BP, ubicada en el 28995 de Telegraph Road, en la localidad de Southfield. Los números de la suerte fueron 02 - 16 - 18 - 19 - 26 - 42, desde la lotería señalaron que decidió cobrar el premio mayor en un solo pago, por un monto cercano a los 832.000 dólares.

"Llevo años jugando con la misma combinación de números en la lotería Lotto 47, así que cuando revisé los números ganadores después del sorteo, los reconocí enseguida", dijo la jugadora.

Cómo se enteró de su premio y qué planea hacer con la plata





En una entrevista con autoridades de la lotería, la mujer relató cómo vivió el momento en que confirmó que había ganado. "Desperté a mi marido y le dije: ‘Creo que acabo de ganar la lotería'. Revisamos el boleto y fue entonces cuando comprendí que realmente había sido la ganadora", expresó.

Además, contó qué significará este premio para su familia: "Ganar este premio significa que mi marido podrá jubilarse y podremos relajarnos y simplemente disfrutar de la vida", algo que nunca habían podido hacer por el trabajo y era un sueño pendiente.

El golpe de suerte para jubilada tuvo lugar gracias al Lotto 47 (Imagen ilustrativa).

El juego Lotto 47 tiene un valor de 1 dólar por apuesta, donde los participantes eligen seis números entre el 1 y el 47. El pozo inicial del premio mayor arranca en 1 millón de dólares y va acumulándose hasta que alguien lo acierta.

Por un dólar más por jugada, existe la opción de incorporar Doble Juego, que habilita una segunda oportunidad en un sorteo nocturno independiente con premios que pueden alcanzar hasta 1,5 millones de dólares. Asimismo, con otro dólar extra, los jugadores pueden sumar EZMatch, que ofrece premios inmediatos de hasta 500 dólares.