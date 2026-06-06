Llegaron los candidatos de la Gitana: no te pierdas el Cronicazo de este "finde"

La Gitana llegó con las mejores recomendaciones para la quiniela del fin de semana. Este sábado 6 de junio, conocé los números "tocados por la varita". No te pierdas el Cronicazo.

Las cifras demoradas, las más atrasadas y las más salidoras están en esta guía de la suerte. También podés verificar la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que señala cuál es el dígito elegido para cada signo del zodiaco.

Por último, revisá los resultados de loterías y quinielas en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

La Gitana del Cronicazo te brinda los números de la suerte para la quiniela





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "36". Lo acompañan el "05" como "El salvador", el "94" y el "67" como "Los posibles", y el "26" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "43".

Ella está acompañada del "51" como "La onda", del "14" como "Me juego" y del "72" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "18", el "00" y el "89". Los sueños sugieren el "09", el "83", el "28" y el "77" como las mejores opciones.

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "50".

(del 21/3 al 20/4): "50". Tauro (del 21/4 al 22/5): "04".

(del 21/4 al 22/5): "04". Géminis (del 23/5 al 21/6): "49".

(del 23/5 al 21/6): "49". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "88".

(del 22/6 al 21/7): "88". Leo (del 22/7 al 21/8): "31".

(del 22/7 al 21/8): "31". Virgo (del 22/8 al 22/9): "75".

(del 22/8 al 22/9): "75". Libra (del 23/9 al 22/10): "96".

(del 23/9 al 22/10): "96". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "12".

(del 23/10 al 21/11): "12". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "93".

(del 22/11 al 21/12): "93". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27".

(del 22/12 al 20/1): "27". Acuario (del 21/1 al 19/2): "64".

(del 21/1 al 19/2): "64". Piscis (del 20/2 al 20/3): "79".



No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 6 de junio





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3062". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "0" con 39 sorteos; decena, el "5" con 18 sorteos; unidad, el "1" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "97", mientras que los más salidores, el "14", el "22" y el "25".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "7" con 36 sorteos; decena, el "7" con 78 sorteos; unidad, el "4" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "26", el "33" y el "79". Los más salidores, el "23", el "28" y el "43".

El Cronicazo de este sábado 6 de junio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "0" con 23 sorteos; decena, el "8" con 20 sorteos; unidad, el "5" con 51 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "55", y los más salidores, el "67", el "32" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "8" con 40 sorteos; decena, el "1" con 25 sorteos; unidad, el "3" con 35 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "06" y el "42", mientras que los más salidores, el "79", el "45" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "1" con 18 sorteos; decena, el "1" con 22 sorteos; unidad, el "6" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "64". Los más salidores, el "74", el "04" y el "10".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "6" con 23 sorteos; decena, el "8" con 33 sorteos; unidad, el "2" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "51" y el "07", y los más salidores, el "59", el "72" y el "04".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "1" con 27 sorteos; decena, el "3" con 34 sorteos; unidad, el "8" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "66", el "51" y el "48", y los más salidores, el "58", el "44" y el "87".