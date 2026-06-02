Martes de Cronicazo: los números de la suerte elegidos por la Gitana para la quiniela

Este martes 2 de junio, no te pierdas una nueva edición del Cronicazo. La Gitana comparte sus pálpitos más certeros, repasando los números demorados, las cifras más atrasadas y aquellas que más veces salieron del bolillero de la quiniela.

Si querés poner a prueba tu fortuna hoy, no dejes de revisar el apartado "Me lo dijo una Gitana", donde vas a descubrir cuál es tu jugada recomendada según los astros y tu signo zodiacal.

Además, es clave seguir de cerca los tableros oficiales y los sorteos en directo a través de los portales de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Martes "de la mano" del Cronicazo: los números de la Gitana para la quiniela





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "36". Lo acompañan el "05" como "El salvador", el "94" y el "67" como "Los posibles", y el "26" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "43".

Ella está acompañada del "51" como "La onda", del "14" como "Me juego" y del "72" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "18", el "00" y el "89". Los sueños sugieren el "09", el "83", el "28" y el "77" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "50".

(del 21/3 al 20/4): "50". Tauro (del 21/4 al 22/5): "04".

(del 21/4 al 22/5): "04". Géminis (del 23/5 al 21/6): "49".

(del 23/5 al 21/6): "49". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "88".

(del 22/6 al 21/7): "88". Leo (del 22/7 al 21/8): "31".

(del 22/7 al 21/8): "31". Virgo (del 22/8 al 22/9): "75".

(del 22/8 al 22/9): "75". Libra (del 23/9 al 22/10): "96".

(del 23/9 al 22/10): "96". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "12".

(del 23/10 al 21/11): "12". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "93".

(del 22/11 al 21/12): "93". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27".

(del 22/12 al 20/1): "27". Acuario (del 21/1 al 19/2): "64".

(del 21/1 al 19/2): "64". Piscis (del 20/2 al 20/3): "79".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este martes 2 de junio





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3062". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "6" con 27 sorteos; decena, el "7" con 14 sorteos; unidad, el "3" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "03", el "73" y el "51", mientras que los más salidores, el "14", el "22" y el "25".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "8" con 20 sorteos; decena, el "7" con 58 sorteos; unidad, el "6" con 45 sorteos. Los más atrasados son el "26", el "33" y el "41". Los más salidores, el "43", el "17" y el "23".

El Cronicazo de este martes 2 de junio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "8" con 29 sorteos; decena, el "0" con 25 sorteos; unidad, el "5" con 43 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "55", y los más salidores, el "67", el "32" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "6" con 31 sorteos; decena, el "0" con 23 sorteos; unidad, el "3" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "06" y el "88", mientras que los más salidores, el "79", el "45" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "9" con 19 sorteos; decena, el "8" con 37 sorteos; unidad, el "1" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "69". Los más salidores, el "74", el "04" y el "10".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "7" con 32 sorteos; decena, el "9" con 46 sorteos; unidad, el "6" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "13" y el "51", y los más salidores, el "59", el "72" y el "04".