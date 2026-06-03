Cortá la semana con el Cronicazo: este miércoles, ¿cuáles son los candidatos de la Gitana?

Llegó el Cronicazo con todas las recomendaciones de la Gitana para aquellos apostadores que deseen probar suerte en la quiniela. Los números demorados, los más atrasados y los más salidores, están en esta guía.

Además, revisá la sección "Me lo dijo una Gitana", puesto que no le falla a los lectores. Se encuentra junto al bloque que indica cuál es la cifra de la suerte para cada signo del zodiaco.

De paso, mirá los resultados de loterías y quinielas en las páginas loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Cronicazo: los números de la Gitana para la quiniela de este miércoles





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "36". Lo acompañan el "05" como "El salvador", el "94" y el "67" como "Los posibles", y el "26" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "43".

Ella está acompañada del "51" como "La onda", del "14" como "Me juego" y del "72" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "18", el "00" y el "89". Los sueños sugieren el "09", el "83", el "28" y el "77" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "50".

(del 21/3 al 20/4): "50". Tauro (del 21/4 al 22/5): "04".

(del 21/4 al 22/5): "04". Géminis (del 23/5 al 21/6): "49".

(del 23/5 al 21/6): "49". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "88".

(del 22/6 al 21/7): "88". Leo (del 22/7 al 21/8): "31".

(del 22/7 al 21/8): "31". Virgo (del 22/8 al 22/9): "75".

(del 22/8 al 22/9): "75". Libra (del 23/9 al 22/10): "96".

(del 23/9 al 22/10): "96". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "12".

(del 23/10 al 21/11): "12". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "93".

(del 22/11 al 21/12): "93". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27".

(del 22/12 al 20/1): "27". Acuario (del 21/1 al 19/2): "64".

(del 21/1 al 19/2): "64". Piscis (del 20/2 al 20/3): "79".





No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 3 de junio





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3062". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "0" con 24 sorteos; decena, el "7" con 19 sorteos; unidad, el "8" con 13 sorteos. Los más atrasados son el "73", el "51" y el "24", mientras que los más salidores, el "14", el "22" y el "25".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "7" con 21 sorteos; decena, el "7" con 63 sorteos; unidad, el "9" con 38 sorteos. Los más atrasados son el "26", el "33" y el "41". Los más salidores, el "28", el "43" y el "17".

El Cronicazo de este miércoles 3 de junio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "8" con 31 sorteos; decena, el "0" con 27 sorteos; unidad, el "5" con 45 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "55", y los más salidores, el "67", el "32" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "6" con 36 sorteos; decena, el "0" con 28 sorteos; unidad, el "3" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "06" y el "88", mientras que los más salidores, el "79", el "45" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "9" con 24 sorteos; decena, el "9" con 30 sorteos; unidad, el "2" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "69". Los más salidores, el "74", el "04" y el "10".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "0" con 28 sorteos; decena, el "3" con 20 sorteos; unidad, el "6" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "51" y el "07", y los más salidores, el "59", el "72" y el "04".