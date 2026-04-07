Vive en una pequeña ciudad y fue el único ganador de la Quiniela: se llevó más de $85 millones

En medio de la rutina diaria de la Argentina, la quiniela continúa sortenado y no deja de dar a conocer historias que sorprenden y cambian vidas de un momento a otro.

Esto es lo que sucedió en el último juego de la Lotería poceada de Chaco, donde una sola jugada alcanzó el premio mayor y desató la alegría en toda una pequeña comunidad.

La suerte volvió a aparecer y dejó un premio millonario que impactó a toda la comunidad.

Un premio millonario en una ciudad pequeña

Un vecino de la ciudad de Charata se convirtió en protagonista de una historia de suerte tras quedarse con un premio millonario de Quiniela Poceada Chaqueña.

El sorprendente hecho ocurrió durante el sorteo N° 2289, realizado el sábado 4 de abril por la noche, donde el apostador eligió los números 15, 81, 85, 93 y 96.

Esa combinación le permitió acceder a un monto total de $85.014.278, transformándose en el único ganador de la categoría principal en esa jornada.

El sorteo se realizó el sábado por la noche y dejó múltiples ganadores en distintas categorías.

En el mismo sorteo, 24 personas lograron acertar cuatro números y recibieron $870.979,17 cada una. Además, 865 jugadores obtuvieron tres aciertos y cobraron $6.041,67, mientras que más de 10.000 participantes recuperaron el valor de su jugada.

En cuanto a los descuentos, este tipo de premios en Argentina suele estar alcanzado por impuestos nacionales. En general, se aplica una retención cercana al 31% sobre el monto ganado, por lo que el ganador recibiría una cifra considerablemente menor al total anunciado, aunque igualmente millonaria.

Por otro lado, las agencias también perciben un beneficio. Habitualmente, los agencieros reciben una comisión por la venta del ticket ganador, que puede rondar entre el 1% y el 2% del premio. Esto representa un ingreso importante para el local.

La jugada ganadora se realizó en una agencia local y marcó un nuevo récord reciente en la ciudad.

Este nuevo golpe de suerte no es un hecho aislado para la ciudad. En los últimos meses, ya son cuatro los premios importantes que salieron en Charata, acumulando un total superior a los 500 millones de pesos.

Días antes, incluso, se había registrado otro premio destacado de más de 115 millones en una subagencia local. Estos montos representan un cambio significativo en la vida de los ganadores y también generan movimiento económico en la ciudad.

Desde la agencia donde se realizó la apuesta, destacaron el impacto de estos premios. René Quiroga, representante del local, señaló que llevan más de 40 años en la actividad y que cada vez que se entrega un premio importante, lo viven con mucha emoción.













El próximo sorteo se realizará el martes a las 21, con un pozo estimado de 55 millones de pesos, lo que mantiene la expectativa de nuevos ganadores en toda la provincia.