Acertó el premio mayor de la Quiniela y se llevó una fortuna: estos son los números de la suerte

Muchos sueñan con ganar la lotería, pero son pocos los que realmente lo consiguen y cambian su vida para siempre. De hecho, en cada jugada, la ilusión de acertar a la cabeza vuelve a encenderse entre miles de apostadores.

En una jornada cargada de expectativa, el resultado de la Quiniela de San Juan cambió la suerte de un vecino y generó repercusión inmediata.

Salió el premio mayor en San Juan.

Un apostador ganó más de $5 millones en la Quiniela de San Juan: el número ganador

La suerte volvió a aparecer en la provincia de San Juan, donde una persona se convirtió en protagonista tras obtener un importante monto en un juego oficial de la región.

Más precisamente, el hecho ocurrió en el marco de la Quiniela Oficial de San Juan, sorteo nocturno Nº 13842, y rápidamente generó repercusión entre los seguidores habituales que esperaban el pozo acumulado.

En esa instancia, un apostador logró imponerse en la modalidad tradicional al acertar el número 02 a la cabeza, lo que le permitió acceder a un premio total de $5.040.000.

El número ganador encabezó el sorteo nocturno y desató la ilusión de miles de jugadores.

El ticket ganador fue comercializado en la Agencia N.º 301, ubicada en el departamento de Rawson. La noticia generó rápidamente expectativa entre los vecinos de la zona, quienes comenzaron a especular sobre la identidad del ganador o ganadora, en un clima de curiosidad y entusiasmo.

Además del premio principal, el sorteo incluyó la modalidad Redoblona, que también tuvo como protagonista al número 02. En este caso, el mismo apareció tanto en la primera posición como dentro de los cinco primeros lugares, lo que incrementó el interés general y el atractivo de la jornada para los jugadores.

El número que salió a la cabeza y cambió la suerte de un apostador.

En cuanto a los descuentos impositivos, en Argentina este tipo de premios está alcanzado por cargas fiscales. Dependiendo de la normativa vigente, se aplica una retención que puede rondar el 30% sobre el monto ganado.

Por otro lado, las agencias que venden los tickets también reciben un beneficio económico. Los agencieros suelen percibir una comisión por la venta del boleto ganador, que puede variar según la jurisdicción, pero que generalmente representa un porcentaje del premio entregado.

El impacto de estos resultados no solo se limita al ganador, sino que también alimenta el interés general por participar en futuros sorteos. De hecho, cada nuevo acierto refuerza la ilusión de miles de jugadores que buscan cambiar su suerte con una apuesta.



