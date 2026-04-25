Ganó más de $164 millones en la lotería y aún no reclamó el premio: ¿Cuánto tiempo tiene para cobrar?"

La suerte volvió a golpear en Corrientes con un premio que supera los 164 millones de pesos y que mantiene en vilo a toda una comunida porque aún no reclamó.

La historia recorre el país y genera todo tipo de especulaciones, sobre todo por la ansiedad que provoca el paso del tiempo: ¿se pierde el premio si nadie se presenta?

Mientras crece la incertidumbre, también aumentan las dudas sobre qué puede pasar con una suma tan importante que, por ahora, sigue sin dueño visible.

Una jugada millonaria mantiene en vilo a todos mientras crece la incertidumbre por el paso del tiempo.

Apostó a la quiniela, ganó una fortuna millonaria y todavía no apareció

Todo ocurrió durante el sorteo del martes 21 de abril de la Quiniela Poceada Correntina, cuando una combinación de cinco números resultó ganadora y otorgó un premio superior a los 164 millones de pesos.

La jugada de la suerte fue realizada en la agencia de lotería oficial N°351 de la ciudad de Esquina, y los números seleccionados fueron 18, 28, 33, 37 y 45.

Cada combinación puede cambiar una historia en segundos durante los sorteos semanales.

En cuanto a la carga impositiva, este tipo de premios en Argentina suele estar alcanzado por retenciones. Dependiendo de la normativa vigente, se aplica un impuesto a los premios de juegos de azar que puede rondar el 31% sobre el monto total.

Esto significa que, de los más de $164 millones obtenidos, el beneficiario recibiría una suma considerablemente menor tras las deducciones correspondientes, que rondaría aproximadamente los $113 millones netos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el rol de la agencia que vendió el ticket ganador. En estos casos, los agencieros suelen percibir una comisión o incentivo económico por haber emitido la jugada premiada.

Si bien el porcentaje puede variar según la reglamentación, representa un ingreso extra significativo que también celebra el punto de venta, y que suele ubicarse entre el 1% y el 2% del premio, lo que en este caso equivaldría a una cifra aproximada de entre $1,6 y $3,2 millones.

El tiempo corre y la incógnita crece: una fortuna millonaria sigue sin ser retirada.

Desde la Lotería Correntina destacaron que el ganador tiene un plazo determinado para presentarse en la sede oficial y hacer efectivo el cobro, que en este tipo de jugadas suele ser de hasta 30 días corridos desde la fecha del sorteo.

Más allá del monto, el caso vuelve a poner en escena el atractivo de este tipo de apuestas, donde una elección al azar puede cambiar la vida de una persona de un momento a otro.

También resalta la importancia de controlar los plazos y requisitos para cobrar, ya que el dinero no reclamado dentro del período estipulado puede perderse.

Mientras tanto, en Esquina y en toda la provincia, la expectativa sigue creciendo. La gran pregunta es quién será el afortunado y cuándo decidirá presentarse para hacerse cargo de una fortuna que ya tiene dueño, aunque todavía no haya dado la cara.