Vendió el boleto ganador de la Quiniela y no pudo contener la emoción: "Parecía Navidad"

El teléfono sonó y todo cambió. Marisa, propietaria del kiosco El Puente -administración de Lotería número 64.750, en el barrio de Chamberí, Madrid- atendió la llamada sin anticipar lo que venía: un cliente le confirmaba que su local acababa de repartir el mayor premio de la historia de la Lotería Primitiva, 126 millones de euros. Un número que todavía le cuesta pronunciar.

"Me quedé en shock", confiesa Marisa. "Además, mañana es el cumpleaños de mi hija. No me lo podía creer." En cuestión de minutos, el negocio de toda la vida se transformó en el centro de todas las miradas del barrio.

Pastelitos, cava y vecinos que no paraban de entrar

El festejo no tardó en instalarse sobre el mostrador. Serafín, su marido, apareció con pastelitos; se descorchó simbólicamente una botella de cava con cada cliente que cruzaba la puerta; el teléfono no paró de sonar en toda la mañana.

"Parece Navidad", repite Marisa entre risas, intentando describir un clima que reconoce difícil de explicar. La comparación tiene peso real para quienes gestionan una administración: repartir un premio de esta magnitud equivale exactamente a eso. "Es como dar el Gordo de Navidad", define la propietaria. Un hito que no llega dos veces.

El kiosco "El puente" repartió el mayor premio de la historia de la Lotería Primitiva, 126 millones de euros.

Cómo un boleto online terminó en un local de barrio

El ganador no compró el boleto en persona. El premio corresponde a una apuesta realizada a través del sistema online asociado a administraciones físicas: plataformas como la web oficial de Loterías del Estado o aplicaciones como Tú Lotero y Loterías Pro, donde el jugador debe vincular un punto de venta físico.

Eligió el kiosco El Puente sin darle mayor importancia. Esa decisión aparentemente trivial lo convirtió en protagonista histórico.

"La gente que juega por internet tiene que elegir un punto, y esta vez eligieron el nuestro", explica Marisa. Serafín confirma que el acertante logró la combinación ganadora completa: los seis números que desataron el mayor bote jamás repartido en España.

16 años en el barrio y un récord que nadie anticipó

El local El Puente no es una novedad en Chamberí. Marisa y Serafín llevan 16 años al frente del negocio y desde 2020 gestionan la administración número 64.750. Un punto de paso cotidiano donde los vecinos entran a buscar el pan, sellar un boleto o cruzar dos palabras.

"Vendemos siempre, pero los lunes se nota más movimiento", comenta la propietaria. Lo que nadie imaginaba es que uno de esos boletos de rutina terminaría reescribiendo la historia de la lotería española.

El ganador: 126 millones con dueño pero sin cara

El dinero ya tiene destinatario, pero ese destinatario no tiene identidad pública. Nadie sabe quién es el afortunado: puede ser un vecino habitual, alguien de paso o una persona que jamás pisó el local. La incertidumbre agrega una capa de intriga a una historia que ya de por sí parece de película.

Mientras tanto, los vecinos siguen entrando a la administración, aunque hoy lo hacen con una sonrisa distinta. Felicitan, preguntan, comentan. Y Marisa, entre llamada y llamada, sigue repitiendo lo mismo: que sí, que fue aquí, que la suerte esta vez decidió detenerse en su kiosco de Chamberí.