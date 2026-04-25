El Cronicazo para el "finde": todos los números de la suerte elegidos por la Gitana

El Cronicazo llegó "con todo" para que este fin de semana no te pierdas la oportunidad de apostar en la quiniela. De hecho, la Gitana ya contó sus corazonadas, con los números más demorados, los más atrasados y los que salen con mayor frecuencia.

Así que, ya sabés, si te interesa la lotería, tenés que revisar la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y ver cuál es la cifra de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco.

Los resultados oficiales de las loterías y quinielas se pueden ver en los siguientes enlaces: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El Cronicazo del "finde": los pálpitos de la Gitana para la quiniela





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "19". Lo acompañan el "68" como "El salvador", el "71" y el "56" como "Los posibles", y el "34" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "05".

Ella está acompañada del "26" como "La onda", del "97" como "Me juego" y del "45" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "89", el "10" y el "08". Los sueños sugieren el "29", el "94", el "42" y el "67" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!



Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "31".

(del 21/3 al 20/4): "31". Tauro (del 21/4 al 22/5): "77".

(del 21/4 al 22/5): "77". Géminis (del 23/5 al 21/6): "58".

(del 23/5 al 21/6): "58". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "83".

(del 22/6 al 21/7): "83". Leo (del 22/7 al 21/8): "12".

(del 22/7 al 21/8): "12". Virgo (del 22/8 al 22/9): "04".

(del 22/8 al 22/9): "04". Libra (del 23/9 al 22/10): "22".

(del 23/9 al 22/10): "22". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "91".

(del 23/10 al 21/11): "91". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "40".

(del 22/11 al 21/12): "40". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "65".

(del 22/12 al 20/1): "65". Acuario (del 21/1 al 19/2): "33".

(del 21/1 al 19/2): "33". Piscis (del 20/2 al 20/3): "70".







No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 25 de abril





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0519". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "1" con 29 sorteos; decena, el "5" con 40 sorteos; unidad, el "9" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "56", el "04" y el "03", mientras que los más salidores, el "14", el "11" y el "19".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "9" con 22 sorteos; decena, el "6" con 17 sorteos; unidad, el "4" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "99" y el "02". Los más salidores, el "23", el "43" y el "55".

El Cronicazo de este sábado 25 de abril.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "4" con 23 sorteos; decena, el "0" con 21 sorteos; unidad, el "1" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "25" y el "05", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "1" con 24 sorteos; decena, el "9" con 27 sorteos; unidad, el "3" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "03", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "1" con 31 sorteos; decena, el "4" con 25 sorteos; unidad, el "4" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96". Los más salidores, el "04", el "70" y el "74".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "5" con 40 sorteos; decena, el "1" con 37 sorteos; unidad, el "6" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "56", el "90" y el "35", y los más salidores, el "50", el "59" y el "62".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "2" con 29 sorteos; decena, el "4" con 14 sorteos; unidad, el "6" con 53 sorteos. Los más atrasados son el "66", el "12" y el "73", y los más salidores, el "58", el "87" y el "41".