Acertó cuatro cifras en la Quiniela y ganó más de $72.000.000: "Iluminado"

Un vecino de Chivilcoy apostó $20.000 al número 1718 en la jugada nocturna de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires y se llevó $72.034.000. El acertante ya se presentó en la agencia para iniciar el cobro del millonario premio, uno de los más importantes entregados recientemente en la región bonaerense.

La identidad del ganador se mantiene en reserva, pero su historia circula por toda la ciudad desde que se conoció el resultado.

Cómo fue la jugada

El apostador no jugó con unos pocos pesos. Destinó $20.000 a la combinación de cuatro cifras en la jugada de Provincia, una inversión que pocos se animan a sostener con esa magnitud y que fue la que disparó el retorno extraordinario.



Además del envite principal, el ganador realizó jugadas a dos y tres cifras que añadieron casi $2 millones al total acumulado. El resultado final: $72.034.000 en proceso de cobro.

Un vecino de Chivilcoy apostó $20.000 al número 1718 en la jugada nocturna de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires y se llevó $72.034.000.

La voz del dueño de la agencia

El lugar donde se selló la suerte fue la Agencia Avenida. Su propietario, Sergio Tribuzzio, no ocultó la emoción: "Es un premio muy lindo y más tratándose de una jugada diaria de quiniela. Este apostador estuvo iluminado", declaró.

Tribuzzio aclaró que acertar cuatro cifras no es un hecho tan excepcional dentro de la quiniela. Lo que marca la diferencia, explicó, es el monto jugado: "Ahí es donde el premio realmente se dispara". Con $20.000 apostados sobre el número 1718, el retorno fue extraordinario.