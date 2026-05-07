Salió a trabajar en plena madrugada, revisó un boleto de lotería y explotó de alegría ver la fortuna que ganó

Un hombre comenzó su jornada laboral a la madrugrada como cualquier otro día, entre la rutina de siempre y la cabeza puesta en el trabajo. En medio de esa dinámica habitual, decidió revisar un boleto de lotería que había comprado el fin de semana, casi sin esperar nada fuera de lo común.

Lo que parecía un simple chequeo terminó cambiando por completo el rumbo de su mañana. Al confirmar los números, se encontró con un premio inesperado que lo tomó por sorpresa y desató una reacción imposible de contener en ese mismo momento.

Ganó la lotería y tuvo una reacción eufórica

Ganó la lotería y tuvo una reacción eufórica

Un hombre de Livonia, en el estado de Michigan, vivió una mañana completamente inesperada cuando descubrió que había ganado un importante premio de la lotería Powerball. Todo ocurrió en un momento cotidiano, justo antes de salir rumbo a su trabajo, en medio de la rutina que parecía no tener nada fuera de lo común.

Se trata de Scott Stelow, de 58 años, quien había participado del sorteo del 1 de septiembre de 2025 con un boleto comprado de manera online a través de MichiganLottery.com. Según contó, no era un jugador habitual, sino alguien que de vez en cuando probaba suerte con Powerball, sin demasiadas expectativas puestas en el resultado.

"De vez en cuando juego al Powerball y casualmente compré un boleto en línea durante el fin de semana del Día del Trabajo", relató Stelow al recordar cómo se dio esa jugada. Fue una decisión casi espontánea, que terminó marcando un antes y un después en su vida cotidiana.

La sorpresa llegó en un momento completamente inesperado. Eran alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando estaba dentro de su auto listo para ir a trabajar después de un fin de semana largo. En ese instante, revisó su correo y encontró el mensaje de la lotería que cambiaría su día.

"Inicié sesión en mi cuenta y no pude evitar gritar cuando vi que había ganado 150.000 dólares", contó. El premio original era de 50.000 dólares tras acertar cuatro números principales y el Powerball, pero gracias a la opción Power Play, la cifra se triplicó hasta alcanzar los 150.000 dólares.

A pesar del impacto emocional del momento, Stelow decidió continuar con su jornada laboral como si nada hubiera pasado. Solo compartió la noticia con sus personas más cercanas ese mismo día, manteniéndola en un círculo íntimo entre su esposa y su madre.

Tiempo después, el hombre visitó la sede de la Lotería de Michigan para reclamar oficialmente su premio. Con el dinero, planea ordenar sus finanzas personales, ponerse al día con algunas cuentas, darse un viaje y comenzar a proyectar con más tranquilidad su futuro y su jubilación.