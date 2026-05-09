El Cronicazo del "finde": los números de la Gitana para probar suerte en la quiniela

Este sábado 9 de mayo, no te pierdas el Cronicazo. En esta guía infalible, la Gitana te brinda sus pálpitos a través de los números más demorados, los más atrasados y los más salidores de la quiniela.

Si querés probar tu fortuna en la lotería, verificá la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y conocé cuál es tu cifra de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! Y además, no te olvides de ver los resultados de loterías y quinielas en los siguientes enlaces: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El Cronicazo de hoy para probar suerte en la quiniela: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana?





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "32". Lo acompañan el "14" como "El salvador", el "77" y el "56" como "Los posibles", y el "40" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "98".

Ella está acompañada del "07" como "La onda", del "38" como "Me juego" y del "61" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "29", el "85" y el "13". Los sueños sugieren el "02", el "80", el "19" y el "76" como las mejores opciones.

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "81".

(del 21/3 al 20/4): "81". Tauro (del 21/4 al 22/5): "67".

(del 21/4 al 22/5): "67". Géminis (del 23/5 al 21/6): "90".

(del 23/5 al 21/6): "90". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "09".

(del 22/6 al 21/7): "09". Leo (del 22/7 al 21/8): "44".

(del 22/7 al 21/8): "44". Virgo (del 22/8 al 22/9): "75".

(del 22/8 al 22/9): "75". Libra (del 23/9 al 22/10): "23".

(del 23/9 al 22/10): "23". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "12".

(del 23/10 al 21/11): "12". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "96".

(del 22/11 al 21/12): "96". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "51".

(del 22/12 al 20/1): "51". Acuario (del 21/1 al 19/2): "48".

(del 21/1 al 19/2): "48". Piscis (del 20/2 al 20/3): "27".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 9 de mayo





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "9616". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "3" con 38 sorteos; decena, el "4" con 21 sorteos; unidad, el "9" con 14 sorteos. Los más atrasados son el "56", el "54" y el "03", mientras que los más salidores, el "14", el "11" y el "19".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "8" con 24 sorteos; decena, el "2" con 39 sorteos; unidad, el "7" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "26" y el "02". Los más salidores, el "23", el "43" y el "40".

El Cronicazo de este sábado 9 de mayo.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "2" con 37 sorteos; decena, el "9" con 15 sorteos; unidad, el "9" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "25" y el "14", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "8" con 36 sorteos; decena, el "6" con 33 sorteos; unidad, el "4" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "99" y el "95", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "3" con 34 sorteos; decena, el "9" con 25 sorteos; unidad, el "4" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96". Los más salidores, el "04", el "10" y el "70".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "9" con 21 sorteos; decena, el "7" con 24 sorteos; unidad, el "8" con 36 sorteos. Los más atrasados son el "59", el "50" y el "73", y los más salidores, el "59", el "50" y el "73".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "7" con 22 sorteos; decena, el "3" con 14 sorteos; unidad, el "0" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "66", el "73" y el "53", y los más salidores, el "58", el "87" y el "08".