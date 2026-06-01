Agenciero vendió un boleto multimillonario, no recibió compensación y estalló de bronca

Un apostador ganó un premio multimillonario en la lotería, pero la situación no fue igual de favorable para el agenciero que vendió el boleto. El comerciante no recibió ningún tipo de compensación por la operación y estalló de bronca.

El apostador compró su ticket en noviembre de 2025, pero recién el 8 de mayo se presentó a cobrar el premio. En ese contexto, los dueños de la agencia se enteraron de que no iban a recibir lo que se llama "premio estímulo".

El premio correspondió al Lotto Texas, en Estados Unidos, con una suma de 78 millones de dólares. El boleto ganador fue vendido en el local Gordon's Bait y Tackle, ubicado en la ciudad de Brownsville.

El dueño del comercio, Gary Williams, habló en una entrevista y expresó su malestar. Según contó, la noticia llegó a través de una llamada de su hermana y socia, Amanda Burres, con quien festejó el resultado, ya que creían que también iban a recibir algún tipo de beneficio económico.

La situación cambió al consultar con la Lotería de Texas, donde les informaron que el programa no contempla premios ni bonificaciones para los vendedores de los boletos.

EL lugar donde se vendió el boleto ganador de la lotería (Google Street View).

El hombre aseguró que tanto él como su hermana estaban "muy disgustados". En ese sentido, reconoció que llegaron a pensar en deshacerse del recibo de la venta del boleto, incluso tirándolo a la ruta para que los autos lo pasaran por encima.

Por qué la agencia que vendió el boleto ganador no recibió ningún tipo de beneficio

Desde la Lotería de Texas explicaron a Williams que los comercios que venden boletos ganadores solo reciben una bonificación de 250 mil dólares en los sorteos Powerball o Mega Millions. En el caso de Lotto Texas, esa compensación no está contemplada dentro del reglamento.

Pese a su malestar, el hombre aseguró que no piensa dejar de vender este tipo de juegos en su local. Contó que la agencia trabaja con la lotería desde hace tres décadas y que mantiene la expectativa de que, en algún momento, otro premio pueda traerle algún beneficio.

El golpe de suerte tuvo lugar en el Lotto Texas (Imagen ilustrativa).

El comerciante se mostró optimista hacia el futuro y dijo que confía en que seguir participando puede traer "buen karma", a la espera de una nueva oportunidad.

Respecto del apostador que ganó el pozo de 78 millones de dólares, desde la Lotería de Texas confirmaron que eligió la modalidad de cobro en efectivo. De esta manera, recibió un monto estimado de 43,6 millones de dólares antes de impuestos.

Se trata de una suma que equivale a aproximadamente 63 mil millones de pesos argentinos, antes de los descuentos impositivos correspondientes.

En cuanto al funcionamiento del juego, explicaron que se participa eligiendo seis números del 1 al 54. Los sorteos se realizan tres veces por semana y cada ticket tiene un valor de un dólar, con la posibilidad de sumar una opción de multiplicador por un dólar adicional.