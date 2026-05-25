Agenciero recibió un llamado "a la una de la mañana" y la noticia cambió la vida de todo un pueblo: "Estoy en una nube"

Una increíble "historia de Quiniela" tuvo lugar en un pequeño pueblo del interior, donde un espectacular premio cambió la vida de una persona y movilizó a toda una comunidad.

Para conocer más detalles al respecto tenemos que trasladarnos a la ciudad mendocina de Palmira. Allí, en la agencia 464, un afortunado compró el ticket ganador de $3.300 millones en el Quini 6.

El dueño del local que vendió el ticket, Óscar Montes de Oca, dialogó con un medio local y contó cómo recibió esta noticia que revolucionó la ciudad.

"Como a la una de la mañana siento el teléfono y digo: ¿qué pasó acá? Y aparte a esa hora, generalmente, si te avisan, es por algo malo. Pensé que me había pasado algo en la agencia, pero no, gracias a Dios fue una noticia muy linda", relató, en charla con Radio Post FM 92.1.

A raíz de esto, comenzaron las especulaciones sobre la identidad del flamante millonario. Y pese a que muchos intentaron acertar, el misterio sigue intacto. "Debe ser de acá de Palmira, o alguien de paso", arriesgó Montes de Oca, cuyo local está ubicado en una zona de mucho movimiento entre distintos distritos del Este mendocino.

"Nosotros vendemos ilusiones, la vida está llena de ilusiones, y que se haga realidad algo que uno vende es algo extraordinario", comentó, y completó: "Estoy en una nube".



