Le queda poco tiempo: ganó $150 millones en la lotería y aún no reclamó el premio

Los juegos de azar suelen despertar expectativas en miles de personas que sueñan con cambiar su vida de un momento a otro. Sin embargo, son pocos los afortunados que logran tal hazaña.

Esto es lo que sucedió en el último sorteo de la Lotería Santiagueña, donde un jugador de la provincia de Catamarca resultó favorecido con el premio mayor que superó los $150 millones.

Una jugada en Catamarca acertó las cinco cifras y se quedó con el premio más importante del sorteo.

Ganó uno de los premios más buscados del país y todavía no lo reclamó





La suerte volvió a sonreír en el norte argentino. Un apostador de Catamarca resultó favorecido en el último sorteo de la Lotería Santiagueña y se convirtió en el ganador del premio mayor, cuyo monto asciende a 150 millones de pesos.

La información fue confirmada por la Caja Social de Santiago del Estero, organismo encargado de la organización y fiscalización del popular juego de azar.

Por otro lado, de acuerdo con el extracto oficial correspondiente al sorteo realizado el 29 de mayo, el número ganador fue el 04737.

Todos los números sorteados el 29 de mayo.

La noticia generó expectativa entre los seguidores habituales de este tradicional juego de azar, ya que no es frecuente que se registren premios de semejante magnitud.

Además, como suele ocurrir en estos casos, la identidad del ganador no fue difundida y hasta el momento se desconoce en qué localidad de Catamarca fue adquirido el billete premiado.

Otro dato que aún no fue precisado es si el afortunado apostador compró el billete completo o solamente una fracción. Esta diferencia es clave, ya que determinará el monto final que recibirá una vez cumplidos todos los procedimientos administrativos y legales establecidos por la organización.

El número 04737 fue el elegido por el azar y permitió que el premio mayor viajara hacia Catamarca.

En Argentina, los premios obtenidos en juegos de azar se encuentran alcanzados por tributos específicos, por lo que el monto efectivo que perciba el ganador será inferior a los 150 millones de pesos anunciados oficialmente.

La noticia también representa una buena novedad para la agencia que emitió el billete ganador. Habitualmente, los comercios habilitados para la venta de loterías reciben un porcentaje o comisión especial cuando comercializan tickets premiados.

De esta manera, el nuevo millonario se suma a la lista de apostadores que lograron obtener importantes premios a través de la Lotería Santiagueña y cambiaron el futuro para siempre.