¡Tremendo! Afortunado ganó $1.416 millones en el Quini 6 y su vida cambió para siempre

Mientras los principales pozos de las modalidades Tradicional y La Revancha volvieron a quedar vacantes, el sorteo n.º 3.380 del Quini 6 tuvo como gran protagonista a un único apostador en la categoría "La Segunda", que se alzó con un premio multimillonario y convirtió la noche del domingo 7 de junio en inolvidable.

Ante la feliz noticia, se dieron a conocer los datos oficiales del afortunado apostador de la lotería, incluyendo la localidad de la que es oriundo, la combinación de números que resultó ganadora y la cifra millonaria que se llevó como premio.

¿De dónde es el ganador del Quini 6 y cuánto dinero recibió?

El sorteo n.º 3.380 del Quini 6, realizado este domingo 7 de junio, tuvo como gran ganador a un apostador oriundo de Corrientes capital, quien se convirtió en el único acertador de la modalidad "La Segunda" y se quedó con uno de los premios más importantes de la jornada. Jugó su boleta en la agencia N.º 000208-007.

La combinación ganadora fue 03 - 06 - 21 - 29 - 08 - 20, con la que obtuvo un premio total de $1.416.937.636, cifra que lo consagra como uno de los afortunados más grandes de los últimos tiempos.

¿De dónde es el ganador del Quini 6 y cuánto dinero recibió?

Resultados del último sorteo del Quini 6

Tradicional

Números: 13 - 29 - 41 - 27 - 17 - 07

El pozo quedó vacante y acumuló más de $1.503 millones.

La Segunda del Quini 6

Números: 03 - 06 - 21 - 29 - 08 - 20

Hubo un único ganador con seis aciertos, que se llevará más de $1.416 millones.

La Revancha

Números: 42 - 17 - 12 - 39 - 22 - 32

El pozo también quedó vacante y acumuló más de $1.581 millones.

Siempre Sale

Números: 31 - 12 - 21 - 23 - 41 - 45

Hubo 24 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $20 millones cada uno.

Pozo para el próximo sorteo del Quini 6

El pozo estimado para el sorteo del miércoles 10 de junio es de $5.600.000.000 con los siguientes valores individuales: Tradicional Primer Sorteo: $1.765.000.000, La Segunda: $1.165.000.000, Revancha:$2.070.000.000, Siempre Sale: $400.000.000 y Extra: $200.000.000.