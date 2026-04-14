Escaneó un boleto de lotería antes de viajar, cambió la cara y espantó a su marido

Lo que parecía una mañana más terminó convirtiéndose en un momento imposible de olvidar. Mientras se preparaba para salir de viaje, una mujer revisó unos boletos de lotería desde su celular y, en cuestión de segundos, su expresión cambió por completo.

La reacción fue tan fuerte que su marido se alarmó al instante, sin imaginar que detrás de ese gesto había una noticia que les iba a cambiar el día y la economía, ganaron 200 mil dólares.

Ganó la lotería pero a su marido casi le agarra algo del susto

Elizabeth Fuquay ganó la lotería pero a su marido casi le agarra algo del susto

Esta es la historia de Elizabeth Fuquay, una mujer de Camby que tenía la costumbre de jugar a la lotería todas las semanas, siempre con un límite claro. Solía comprar dos boletos de Powerball y aseguraba que nunca gastaba más de lo que tenía pensado, manteniendo el juego como algo ocasional y controlado.

Un día, mientras hacía algunos mandados junto a su marido, le pidió que se detuvieran en una estación de servicio para comprar sus boletos habituales. Nada fuera de lo común: una parada más dentro de la rutina, sin imaginar que esa decisión iba a cambiarlo todo horas después.

A la mañana siguiente, estaban por salir rumbo a Kentucky para visitar a su familia cuando vio los boletos sobre la mesa. Antes de irse, decidió escanearlos con la aplicación desde su celular, casi por costumbre. En ese momento, algo llamó su atención: el premio que aparecía era demasiado alto como para cobrarse en un punto de venta, y la sorpresa le generó una reacción inmediata.

Su expresión fue tan impactante que su marido se asustó al verla. De hecho, pensó que había pasado algo grave, incluso que alguien cercano podría haber muerto, por la forma en la que ella miraba la pantalla sin poder reaccionar del todo.

Intentaron confirmar la información acercándose a una estación de servicio, pero allí no pudieron darles más detalles que los que ya figuraban en la aplicación. Entonces, Elizabeth decidió llamar a su hermana para avisarle que llegaría más tarde y explicarle lo que estaba pasando. Fue ella quien terminó de confirmar la noticia: había ganado 200.000 dólares.

La emoción no tardó en transformarse en planes. La pareja empezó a pensar en cómo aprovechar el dinero: desde darse algunos gustos personales, como zapatillas o accesorios, hasta mejorar su vehículo, organizar unas vacaciones en familia y guardar una parte para el futuro. Un premio que llegó de manera inesperada y que convirtió un momento cotidiano en una historia difícil de olvidar.