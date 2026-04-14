Los impactantes detalles del crimen de "Guasón": un choque de cuerpos accidental desató la tragedia

La ciudad chaqueña de Resistencia fue escenario este domingo de una pelea que se desató en un cumpleaños y que derivó en el crimen de Jonatan Romero (30), más conocido como "Guasón" y el presunto autor del asesinato, el cumpleañero Enzo Damián Escalante (30), reconoció la autoría del homicidio en un video que publicó en redes sociales, tras lo cual se entregó a la Policía.

La periodista local Cecilia Aranda, por la pantalla de Crónica, detalló que el episodio comenzó a las 3 de la madrugada en una casa ubicada en la avenida Chaco al 3200, en el barrio Villa Don Andrés, cuando la madre de Escalante, quien se dirigía al baño, fue chocada sin querer por Romero, cuyo hermano integraba una de las bandas que tocaban en el festejo.

"Guasón" le pide disculpas, no obstante lo cual la mujer se enoja. Luego, Escalante le aplica un golpe de puño en la cara a Romero, quien cae y después abandona la fiesta.

Pero, al poco tiempo, regresa y le da un cuchillazo al cumpleañero, según la comunicadora precisó sobre la base de testimonios recogidos de ambas partes del conflicto. No obstante, la periodista aclaró que, del lado de la víctima mortal, aseguran que "Guasón" no tenía un arma blanca.

Escalante, cuando puede quitarse del foco de atención del agresor, toma un arma de fuego y dispara contra Romero.

"Guasón" fue trasladado al hospital Perrando de la capital provincial, donde se certificó su muerte a raíz de un impacto de bala en el corazón.

Intervinieron en el caso personal policial del Departamento de Investigaciones Complejas (DIC) y la fiscal Ana González Pacce, titular del Equipo Fiscal N° 2.

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