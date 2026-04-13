Mató de un balazo a un invitado a su cumpleaños y confesó el crimen: "Actué en defensa propia"

Enzo Escalante, de 31 años, mató de un disparo a Jonatan Romero, de 30, conocido como "Guasón", durante su propia fiesta de cumpleaños en Resistencia, Chaco, y antes de entregarse grabó un video en redes sociales en el que confesó el crimen.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 del domingo pasado en una vivienda de avenida Chaco al 3200, en el barrio Villa Don Andrés.

Romero fue hallado tendido sobre un camino de ripio con una herida de bala a la altura del corazón y trasladado de urgencia al hospital Perrando, donde murió minutos después de su ingreso.

En el video, el acusado explicó que la pelea comenzó cuando Romero tuvo una fuerte discusión con su madre. Intentó echarlo de su casa por la fuerza y en el forcejeo le pegó un golpe de puño. La víctima cayó, se levantó y corrió hacia su auto.

"Él viene corriendo y me encaja un puntazo en el brazo izquierdo", aseveró Escalante, quien mostró la herida a cámara. Fue entonces cuando, según su versión, alguien le dio un arma y disparó. "Me puse ciego. Actué en defensa propia. Fue un segundo. Estoy totalmente arrepentido", afirmó.

La entrega y la investigación

Escalante se presentó este lunes antes de las 11 en la sede del Departamento de Investigaciones Complejas (DIC). En el video había anticipado que asumiría su responsabilidad y aclarado que su pareja no tuvo participación en el hecho.

En la escena del crimen, peritos del Gabinete Científico hallaron 12 vainas servidas: seis de calibre .40 mm y seis de 9 mm. La fiscal Ana González Pacce, titular del Equipo Fiscal N° 2, ordenó el secuestro del Volkswagen Voyage en el que circulaba la víctima.



