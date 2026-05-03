¡Sorprendido! Tiene 42 años, intentó asaltar a dos mujeres policías con un arma falsa y fue capurado

Un hombre de 42 años quedó detenido en la ciudad de Resistencia tras intentar asaltar a dos mujeres con una réplica de arma de fuego, sin saber que eran policías.

Efectivos de la Comisaría Undécima lo atraparon en calle Jujuy al 2900 minutos después del intento. Fue imputado por "robo con arma en grado de tentativa".

El sospechoso interceptó a las víctimas en el barrio Villa Elba durante la madrugada y las amenazó con el arma, que luego se confirmó que era falsa. En el procedimiento también participaron agentes de la Comisaría Décima.

Otro robo similar

Pocas horas después, otro hecho sacudió la capital chaqueña. Una banda armada irrumpió en una vivienda con comercio sobre avenida Lonardi al 2500, redujo a los presentes y se llevó dinero en efectivo y una motocicleta.

Tras el llamado al 911, intervino la Comisaría Novena y detectó a uno de los sospechosos intentando escapar en un auto. La persecución terminó de manera violenta: el conductor dio marcha atrás, derribó a un efectivo y el vehículo cayó dentro de un canal.

El conductor, de 29 años, fue detenido tras un forcejeo, pero sus cómplices lograron fugarse. El policía herido debió ser trasladado en ambulancia. En el lugar se secuestraron armas caseras tipo "tumbera", cartuchos y herramientas vinculadas al robo.

La investigación continúa para identificar al resto de la banda y recuperar los objetos robados.

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