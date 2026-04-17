Alumno de 17 años le pidió permiso a la mamá y fue a clases con una réplica de arma de fuego

Sigue la conmoción en las escuelas primarias y secundarias de Mendoza luego de más de 70 amenazas de tiroteo que aparecieron en escritos sobre paredes de los baños en escuelas ubicadas en distintos puntos de esta provincia.

Esta mañana el Gobierno tuvo que salir a dar una conferencia de prensa en calidad de URGENTE para confirmar que había clases en forma normal. La misma estuvo a cargo del ministro de educación y Dirección General de Escuelas Tadeo García Zalazar quien informó que ya son 6 (seis) los alumnos encontrados culpables de amenazas de tiroteo. El funcionario señaló que por ser menores de edad, serán sus padres quienes tengan que afrontar las consecuencias penales de las denuncian formuladas por el gobierno escolar.

El colmo se registró este viernes cuando un alumno de 17 años llegó con un arma a una Escuela ubicada en el departamento Las Heras.

Ya se había informado que se les íba a revisar mochilas y camperas, que asistieron solo con carpetas y sin gorrita ni capucha.

El hecho originó la inmediata intervención de personal de policía luego de la denuncia formulada al 911. Concurrió al establecimiento educativo personal de Comisaría 16, quienes procedieron a llevarse detenido al menor de edad y a la madre.

Al intentar justificar la conducta de su hijo, la mujer manifestó: que había autorizado al menor a llevar el objeto para "exponer la falta de controles" en la institución.

Una vez en sede policial se confirmó que madre e hijo fueron imputados por el fiscal penal juvenil Gustavo Farmache, por el delito de intimidación pública en calidad de autor.



