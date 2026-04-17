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Viernes, 17 de abril de 2026

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Detienen a un alumno de 16 años por amenazar con realizar una masacre

El adolescente publicó en Instagram una foto con un arma de fuego, balas y un cuchillo apuntando contra un colegio bonaerense.

SGorostiaga

"El 22/04 no se salva nadie". Esa fue la frase, acompañada por una foto de un arma de fuego, municiones y un cuchillo, que un adolescente de 16 años publicó en sus historias de Instagram. Tras una denuncia docente, la Policía lo detuvo en las últimas horas.

El operativo se realizó en el oeste del conurbano bonaerense, luego de que las autoridades de la institución educativa alertaran sobre la intimidación pública. Los efectivos lograron identificar la cuenta y dar con el paradero del menor de edad.

La amenaza que realizó el alumno en redes sociales.
La amenaza que realizó el alumno en redes sociales.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron material clave que será sometido a peritajes para determinar si el joven tenía acceso a armas reales y cuál fue el motivo del posteo.

El caso se suma a una preocupante ola de amenazas en escuelas bonaerenses que mantiene en alerta a la comunidad educativa. La investigación quedó a cargo de la justicia de menores para definir la situación legal del imputado.

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