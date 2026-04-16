Ola de amenazas en colegios: pánico en el Carlos Pellegrini por promesa de tiroteo

Otro colegio fue víctima de la ola de amenazas de tiroteo, que tuvo un trágico final en un establecimiento educativo de la ciudad santafesina de San Cristóbal en donde murió un alumno de 13 años hace algo más de dos semanas. En esta ocasión, la escuela en donde se encontró la pintada fue la del Carlos Pellegrini.

Fuentes escolares informaron sobre el hallazgo de un grafiti con la inscripción "Viernes 16. Los vamos a matar. Tiroteo. CECAP. En serio", el cual circuló rápidamente, provocando angustia entre padres y alumnos.

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Tras el descubrimiento de la amenaza, las autoridades emitieron un comunicado expresando su absoluto y categórico rechazo a la violencia, aclarando que los mensajes fueron removidos para continuar trabajando fuertemente en la prevención del bullying escolar.

Otra amenaza en un colegio





Por otra parte, el Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield también sufrió un hecho de similares características en el barrio de Liniers, y allí se encontró la frase: "Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue", anunciando un ataque para el jueves 16.

Este es el grafiti que apareció en el Colegio Carlos Pellegrini (X).

Inmediatamente, los directivos formalizaron la denuncia policial, retiraron la puerta para que sea peritada y entregaron las cámaras de seguridad del establecimiento.

¿Reto viral de TikTok ?





En tanto, la Justicia investiga si el lamentable fenómeno responde a un peligroso reto viral de TikTok, ya que las mismas pintadas intimidatorias aparecieron en distintos baños de escuelas ubicadas en Tucumán, Córdoba, Santa Cruz, Entre Ríos, Neuquén y Mendoza.

El temor social es latente debido a que estos incidentes ocurren apenas semanas después del trágico ataque en una escuela de la provincia de Santa Fe, en el cual murió Ian Cabrera (13) a manos de un compañero de 15 el pasado 30 de marzo.

Ante la aparición de fechas precisas en los textos, la Policía Científica tomó rápida intervención en los diferentes distritos y muchos padres optaron preventivamente por no enviar a sus hijos a clases mientras avanzan los respectivos análisis caligráficos para dar con los responsables.

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