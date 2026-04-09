Crimen escolar en San Cristobal: imputan al segundo detenido y analizan agravar la acusación

El segundo detenido por el crimen escolar en la ciudad santafesina de San Cristóbal enfrenta este jueves la audiencia de imputación, donde la fiscalía prevé acusarlo por encubrimiento, aunque no descarta agravar la calificación.

Se trata de N.C., de 16 años, quien es punible y comparece desde las 10 ante la fiscal de Menores de Rafaela, Carina Gerbaldo. La audiencia la encabeza la jueza Laura Lencina.

Según informaron fuentes del caso, la acusación inicial apunta al delito de encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera. Sin embargo, en las últimas horas los investigadores de la Policía Federal detectaron indicios que sugieren que el adolescente tuvo un rol activo en el ataque.

Ante este escenario, la fiscalía analiza avanzar hacia una imputación más grave, aunque por el momento no trascendieron detalles precisos sobre la nueva hipótesis.

Los investigadores también evalúan posibles vínculos con otros hechos violentos. Entre ellos aparece el caso de Delfina Pérez, la adolescente que sufrió una brutal agresión por parte de compañeras el 1° de enero en la misma ciudad.

En paralelo, autoridades nacionales advirtieron sobre la presencia en el país de culturas subdigitales asociadas a conductas violentas, desligadas del bullying tradicional. En ese contexto, señalaron que el ataque en San Cristóbal podría estar relacionado con el grupo denominado True Crime Community (TCC).

En los últimos dos años, los organismos detectaron al menos 15 casos vinculados a este tipo de comunidades y otros cuatro permanecen bajo análisis.