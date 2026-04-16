¡Otra vez en Mendoza! Alumnos amenazaron con "cag... a tiros" a sus compañeros

Reina la conmoción en distintas escuelas de la provincia de Mendoza debido a amenazas escritas que están apareciendo en los baños del interior de establecimientos educativos de nivel primario y secundario.

El primer caso se registró en la Escuela "Algarrobal" ubicada en la localidad de Las Heras donde indicaban que este jueves 16 habría un tiroteo por "hijos de puta".

En lo que va de esta jornada ya se reportaron al menos tres denuncias más en distintas escuelas: la Alfredo Bravo, la Scalabrini Ortiz y la Gabriel del Mazo.

Madres y padres preocupados hicieron un piquete en los ingresos a la Escuela "Algarrobal" exigiendo que las autoridades emitieran algún comunicado. Durante esta jornada ese colegio primario de gestión estatal contó con la custodia de personal de la Policía de Mendoza.

A través de los grupos de whatsApp se le pidió a los padres que hoy envíen sus hijos "sin mochila, sin gorrita y sin capucha".

Cerca de este mediodía trascendieron el resto de las amenazas de tiroteo como la aparecida en la Escuela Alfredo Bravo que dice: "Pronto tiroteo HDP por Bullying"

Otra de las amenazas dice: "día viernes a las 9:30 tiroteo".

La tercera amenaza reza: "El 17 del 4 tiroteo manga de imbéciles".

Algunos familiares de estos alumnos se dejaron ganar por el pánico y evitaron enviar sus hijos a clases.

"Diálogo en la familia. Protocolos claros. Prevención sostenida. Frente a un fenómeno global como este, reaccionar no alcanza. Hay que anticiparse. La escuela es clave, pero no puede sola. La respuesta tiene que ser colectiva: Estado, familias y sociedad. Cada uno asumiendo su parte". Así lo expresó en sus redes sociales el ministro de educación, cultura y Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza Tadeo García Zalazar.

Desde el ámbito oficial se indicó además que la justicia está detrás de la amenazas. Se intenta saber si son parte de un reto viral, si intentan infundir miedo, o si todo empezó como "jodita" y fue escalando a medida que se hizo público.