Crimen de "Guasón": detuvieron a la madre del principal acusado por "partícipe del homicidio"

La causa por el asesinato de Jonatan Romero en Chaco ya tiene tres detenidos: a los primeros dos arrestos, se sumó en las últimas horas la de Rocío Pauluk, madre de Damián Escalante, el presunto autor del crimen.

La fiscal Ana González de Pacce consideró que la mujer fue partícipe necesaria del homicidio de "Guasón" y ordenó su detención tras el traslado de su hijo a Medicina Legal por una lesión en el brazo.

En paralelo, un testigo clave señaló a C.M.P. como el proveedor del arma de fuego; fue trasladado este martes a la unidad interviniente para declarar.

Esta miércoles por la mañana también declararon la hermana y la esposa de Romero como parte de la investigación.

El principal acusado se entregó a la Justicia (Gentileza Data Chaco):

El abogado de la familia, Pablo Vianello, advirtió que puede haber más detenidos y anticipó el dato más contundente de la causa: "Preliminarmente se habla de 15 disparos y dos armas".

La confesión en video de Escalante

Antes de presentarse ante la Justicia, Escalante subió un video a sus redes en el que admitió el crimen: "Hola, mi nombre es Damián Escalante. Estoy acusado de un homicidio. Desde el fondo del alma les pido disculpas a sus familiares".

En el mismo video intentó justificarse: "Agarré un arma y perdí la noción de un momento a otro. Era mi vida o la de él. Él llegó para matarme".

Tras la publicación, se entregó a la Justicia y quedó detenido desde entonces, a disposición de las autoridades del caso.