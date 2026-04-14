Hallaron un cachorro de lobo blanco durante un allanamiento en un búnker de drogas

Efectivos de la Policía bonaerense realizaron un allanamiento por venta de drogas y se encontraron con una escena inesperada: además de estupefacientes, hallaron un cachorro de lobo blanco en el patio de la vivienda.

El procedimiento se llevó a cabo en una casa del barrio Don José, en la localidad de Florencio Varela. La orden fue emitida por la UFI N° 20 de Quilmes tras una investigación iniciada en marzo por narcomenudeo.

Durante el operativo, los agentes encontraron al animal, de unos tres meses de edad, atado con una correa a un caño de PVC en el exterior del domicilio.

El ejemplar no pertenece a la fauna autóctona argentina y habría ingresado al país de manera ilegal, presuntamente desde Paraguay. Quedó bajo custodia de especialistas en fauna silvestre.

A raíz del hallazgo, se inició una causa paralela por presunta infracción a la Ley 22.421, que sanciona la tenencia y comercialización ilegal de animales.

Las autoridades indicaron que el cachorro "está bajo protección asistida con personal idóneo", mientras se evalúa su destino final.

El búnker de "La Paraguaya"

El operativo derivó en la detención de Teresa Barboza de González, de 61 años, conocida en el barrio como "La Paraguaya", señalada como responsable del punto de venta de drogas.

Según fuentes oficiales, la mujer no registraba condenas en el fuero federal en la última década, aunque figuraba como beneficiaria de dos planes sociales de ANSES.

Entre ellos, se encontraba un programa vinculado al acceso a garrafas de gas. Además, desde 2023 estaba inscripta en el rubro de "servicios sociales sin alojamiento".

En el procedimiento también fue arrestado un hombre de 39 años, identificado como Aníbal Benítez López, quien estaría vinculado a la actividad ilegal.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 929 gramos de marihuana fraccionada, una balanza de precisión, recortes de nylon, tijeras, una licuadora con restos de droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.