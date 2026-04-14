Anestesista detenida confesó que robó fentanilo en hospital y admitió su adicción

Florencia Amaya, la anestesista detenida en Castelar, confesó ante la Justicia que robó fentanilo del Hospital Houssay de Vicente López y admitió que padece adicción a ese opioide y a otros psicofármacos como el clonazepam.

La médica de 34 años declaró en las últimas horas ante la fiscal Marcela Semería, quien la investiga por defraudación, falsificación de instrumento público y tenencia de estupefacientes.

Amaya llegó al hospital con una receta apócrifa, hizo pasar a su madre como paciente y retiró dos frascos de fentanilo y uno de midazolam. Una vez que tuvo los medicamentos, abandonó el establecimiento y no regresó.

La maniobra fue detectada por un farmacéutico que advirtió irregularidades en los libros de registro de ampollas.

La denuncia llegó a la Justicia a mediados de marzo y derivó en un allanamiento a cargo de la Policía Federal Argentina.

En su domicilio secuestraron ampollas rotas de fentanilo, dosis de midazolam y diversos psicofármacos: fluoxetina, biperideno y haloperidol, además de analgésicos inyectables.

El relato de su adicción

En su indagatoria, la especialista explicó que su vínculo con estos fármacos se remonta a la juventud, cuando tuvo acceso a medicamentos en entornos familiares ligados a la medicina.

Reconoció que ya fue apartada de sus funciones en el pasado y realizó un tratamiento, aunque luego recayó. La Justicia ahora investiga si hubo otros episodios similares no detectados dentro del hospital.