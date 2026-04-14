Anestesista detenida confesó que robó fentanilo en hospital y admitió su adicción
Florencia Amaya declaró ante la fiscal del caso y reconoció que usó una receta falsa y a su propia madre para sacar el potente opioide del Hospital Houssay de Vicente López.
Florencia Amaya, la anestesista detenida en Castelar, confesó ante la Justicia que robó fentanilo del Hospital Houssay de Vicente López y admitió que padece adicción a ese opioide y a otros psicofármacos como el clonazepam.
La médica de 34 años declaró en las últimas horas ante la fiscal Marcela Semería, quien la investiga por defraudación, falsificación de instrumento público y tenencia de estupefacientes.
Amaya llegó al hospital con una receta apócrifa, hizo pasar a su madre como paciente y retiró dos frascos de fentanilo y uno de midazolam. Una vez que tuvo los medicamentos, abandonó el establecimiento y no regresó.
La maniobra fue detectada por un farmacéutico que advirtió irregularidades en los libros de registro de ampollas.
La denuncia llegó a la Justicia a mediados de marzo y derivó en un allanamiento a cargo de la Policía Federal Argentina.
En su domicilio secuestraron ampollas rotas de fentanilo, dosis de midazolam y diversos psicofármacos: fluoxetina, biperideno y haloperidol, además de analgésicos inyectables.
El relato de su adicción
En su indagatoria, la especialista explicó que su vínculo con estos fármacos se remonta a la juventud, cuando tuvo acceso a medicamentos en entornos familiares ligados a la medicina.
Reconoció que ya fue apartada de sus funciones en el pasado y realizó un tratamiento, aunque luego recayó. La Justicia ahora investiga si hubo otros episodios similares no detectados dentro del hospital.