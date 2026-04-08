Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 8 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
FENTANILO

Hallaron ampollas del laboratorio de Furfaro en el departamento del enfermero muerto en Palermo

La Justicia confirmó que tres ampollas cerradas son de la compañía del empresario detenido por la muerte de más de cien personas.

La Justicia confirmó que tres ampollas cerradas encontradas en el departamento de Palermo del enfermero hallado muerto Eduardo Bentancourt, son del laboratorio HLB Pharma Group -la firma de Ariel García Furfaro, detenido por la muerte de más de cien personas con lotes contaminados.

Según el comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, las ampollas pertenecen a los lotes N° 31074 y N° 31077, con fecha de vencimiento marzo de 2026. 

La Fiscalía Federal N°1 de La Plata, que interviene en la causa por el fentanilo contaminado, ya fue notificada.

"En cuanto a la ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior, pertenece al laboratorio Celtyc y no a HLB Pharma Group. El contenido de esa ampolla aún se encuentra bajo estudio pericial", especificaron.

El enfermero hallado muerto en Palermo.
El enfermero hallado muerto en Palermo.

Qué dice la autopsia

Los resultados preliminares determinaron que la muerte de Bentancourt se produjo por una "cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar". 

El informe forense detectó una marca de pinchazo en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni defensivas.

El deceso habría ocurrido entre tres y cinco días antes de la autopsia, mientras el enfermero estaba sentado en la misma posición en la que fue hallado su cuerpo.

La causa sigue en plena etapa de investigación: no hay imputados, no se realizaron allanamientos y se peritarán tres teléfonos celulares secuestrados en el lugar.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Enfermero