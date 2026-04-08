Hallaron ampollas del laboratorio de Furfaro en el departamento del enfermero muerto en Palermo

La Justicia confirmó que tres ampollas cerradas encontradas en el departamento de Palermo del enfermero hallado muerto Eduardo Bentancourt, son del laboratorio HLB Pharma Group -la firma de Ariel García Furfaro, detenido por la muerte de más de cien personas con lotes contaminados.

Según el comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, las ampollas pertenecen a los lotes N° 31074 y N° 31077, con fecha de vencimiento marzo de 2026.

La Fiscalía Federal N°1 de La Plata, que interviene en la causa por el fentanilo contaminado, ya fue notificada.

"En cuanto a la ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior, pertenece al laboratorio Celtyc y no a HLB Pharma Group. El contenido de esa ampolla aún se encuentra bajo estudio pericial", especificaron.

El enfermero hallado muerto en Palermo.

Qué dice la autopsia

Los resultados preliminares determinaron que la muerte de Bentancourt se produjo por una "cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar".

El informe forense detectó una marca de pinchazo en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni defensivas.

El deceso habría ocurrido entre tres y cinco días antes de la autopsia, mientras el enfermero estaba sentado en la misma posición en la que fue hallado su cuerpo.

La causa sigue en plena etapa de investigación: no hay imputados, no se realizaron allanamientos y se peritarán tres teléfonos celulares secuestrados en el lugar.

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