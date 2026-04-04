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Sábado, 4 de abril de 2026

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INVESTIGACIÓN

Qué hallaron en el allanamiento en la casa del enfermero que apareció muerto junto a ampollas de propofol y fentalino

La Policía analiza si existe una conexión con las "Propofest". Eduardo Betancourt tenía 44 años.

Francisco Nutti

La Policía allanó en las últimas horas el domicilio de Eduardo Betancourt, el enfermero de 44 años que fue encontrado sin vida junto a ampollas de propofol y fentanilo en su vivienda del barrio porteño de Palermo. Los elementos hallados reforzaron la hipótesis de una muerte vinculada al consumo de drogas hospitalarias. 

Según indicaron las autoridades a cargo del operativo, al ingresar se toparon con un "arsenal" de medicamentos de uso restringido. 

El enfermero tenía 44 años. Fue encontrado muerto junto a ampollas de propofol y fentanilo.&nbsp;
El enfermero tenía 44 años. Fue encontrado muerto junto a ampollas de propofol y fentanilo. 

El foco está puesto en el hallazgo de medicamentos anestésicos y una bomba de infusión, un dispositivo utilizado habitualmente en clínicas para administrar drogas de forma controlada y continua.

En el departamento, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, encontraron a la víctima sentada sobre una silla de comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales.

Por otro lado, los investigadores encontraron un guante de látex, una jeringa y una amplia variedad de medicamentos

Entre la lista de fármacos secuestrados en el lugar había ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

Además, los efectivos encontraron tres teléfonos celulares, tarjetas del fallecido y documentación de interés para la causa.

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